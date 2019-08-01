大逆轉！變頻冷氣連開24小時最省？技師出面打臉：可能賠更多

記者鄒鎮宇／綜合報導

隨著夏季季溫不斷升高，許多人寧願躲在家中吹冷氣也不願意出門，但開著冷氣時又害怕電費高漲，總是吹得心中不安。日前一名網友實測連吹2個月不關冷氣，意外電費價格超低，但有業者指出，這樣吹可能會賠更大。

一名郭姓男網友在臉書社團「爆廢公社」PO文，表示他將「變頻冷氣」設定26度，並在5坪大的房間內連開24小時不關機，從5月27日吹到7月24日為期兩個月，電費總金額僅1018元，讓他驚呼「出乎預期的省電！」

▼網友實測變頻冷氣連開2個月，電費僅1018元。（圖／翻攝自爆廢公社）



省電達人張偉明曾表示，倘若將家中的老舊家電淘汰，轉換成節能的1級產品，都可以省下蠻多電費，「以冷氣為例，選擇節能1級產品，每月電費比定頻產品要省下一半，其實是差滿多的」，況且變頻冷氣定溫26至28度，搭配電扇或循環善，房間內有對流就會非常涼爽。

據《好房網》報導，有冷氣業者聽完這種做法後持保留態度，雖然長期開著變頻冷氣可以省電是肯定的，但也相對傷害壓縮器，若家中坪數稍大，那還是會消耗一定的電力。

該冷氣牌子的技師表示，這種省電方式很常見，雖然機體附有7年保固的服務，但對壓縮機造成的傷害會大幅減少冷氣的壽命，民眾還是要適時讓冷氣休息，不然省了電費，又得將錢花在換機或是維修。

▲冷氣（圖／pakutaso）