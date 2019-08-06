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地坪水泥澆灌！他拿灑水器「白天一直噴」工人鄰居秒勸　網打槍：小心浮粉

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▲▼水泥,混凝土,建案,蓋房,工人,工地,做工。（圖／pixabay）

▲原PO請教水泥養護問題。（示意圖／pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

不只房子要保養，連水泥都要養護，而養護方式就是澆水，避免水泥固化過程中收縮導致裂開。一名網友日前發文詢問，他在地坪水泥澆灌後，用澆花用灑水器，並轉成噴霧式，白天就一直噴。結果隔壁在工地工作的鄰居就說，早晚澆水就好、不用一直噴，讓他整個人霧煞煞，想請教到底該怎麼做才好。

這位網友在《mobile01》發文請教，「請問地坪水泥澆灌後，澆水是早晚間歇幾次澆水就好，還是連續澆水好？」文中表示，地坪水泥澆灌後，他用澆花用的灑水器轉噴霧式，白天一直讓它噴，晚上關掉自然乾，「隔壁鄰居在工地工作，他說早晚澆水就好不用一直噴水。」

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▲▼水泥,混凝土,建案,蓋房,工人,工地,做工。（圖／pixabay）

▲原PO最近地坪水泥澆灌完。（示意圖／pixabay）

原PO聽到鄰居這樣說，便上網搜尋，但網上意見不一，也有看到有人說這樣拼命噴，反而會降低強度，讓他很是霧煞煞，所以才上網求助。最後他也問，「另外，我有想用黑色垃圾袋剪開全面鋪蓋（網路上用麻布袋，成本有點貴），OK嗎？」

原PO也在留言處透露，會想用黑色垃圾袋，是因為之前颱風暴雨，「當然地基剛挖好（底層泥土挖土機挖到表層，表層磚瓦藏到底層），結果泥土大量流失」，緊急情況下，他買了十幾捲超大黑垃圾袋，割破連結一起鋪蓋上去，避免雨水直接沖刷表土。他說，現在垃圾袋還在，但因為割破了也不能再拿來裝垃圾，想知道能不能當作保濕用。

看到貼文後，其他人也紛紛幫忙解答，首先是澆水部分，「最近氣溫比較高……一整天噴沒什麼問題」、「裝的自動灑水的就好了，灑整天沒多少水費……該花的還是要花，不然省下來的真的未來就準備拿來修房用」、「照你噴霧的方式24H繼續噴就對了，全天候的降溫才是正確的」、「「你鄰居說的工地早晚噴水，一是省錢二是下層有工人在施工，那種錯誤的方式反而增加裂縫的產生。」

▲▼水泥,混凝土,建案,蓋房,工人,工地,做工。（圖／pixabay）

▲不只房子要保養，水泥也得養護。（示意圖／pixabay）

還有網友表示，「乾了就噴，如果要一直噴的話，量要抓得好，剛灌漿完不能有積水，不然會浮一層粉上來，那層粉在水泥乾了後用小鐵鎚就可以敲掉的硬度（但又敲不乾淨），因此要避免」、「大面積地坪依工程上要求每隔18M要需設置申縮縫，每隔6M需設置收縮縫，這樣要裂的機會就很少了。」

至於原PO想用黑色塑膠袋鋪蓋，就有網友回應，「黑色垃圾袋不要浪費生命了，如果麻布袋花不起……那就告訴自己……錢很重要……不要想太多……留下來以後修理房子時可以用」、「麻布袋可以含水塑膠袋不能，所以對混凝土養護無助益」、「黑色塑膠袋會吸熱（黑色不反光吸熱），本來大太陽下，無蓋暴曬可能 50~60度（灑水/泡水 可降溫），蓋著黑色塑膠袋，可能會悶熱，達到 60度以上？弄巧成拙？不蓋還比較好？」

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關鍵字：水泥澆水澆灌噴水mobile01

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