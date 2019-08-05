新加坡2千坪豪宅創紀錄「52億天價成交」　傳買家是臉書創辦人

▲新加坡是許多富豪置產的選擇。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

新加坡以奢華美宅、宜人的天氣與美食著名，也有不少「瘋狂富豪」想在這裡置產。近日一棟豪宅以2.3億新加坡元（約新台幣52億元）出售，創下了該國豪宅交易的紀錄，據傳買主與臉書共同創辦人愛德華多·薩維林（Eduardo Saverin）有關。

綜合外媒報導，這間天價豪宅位在精華地段納森路（Nassim），旁邊就是有許多星國名店的烏節路，附近還有被列為世傑文化遺產的新加坡植物園等景點。原先的所有者是私人公司「Winringt Investment」，自1980年代起就由永泰控股（Wing Tai Holdings）執行主席鄭維志（Cheng Wai Keung）和妻子共同擁有。

在寸土寸金的新加坡，這棟豪宅占地高達7900平方公尺（約2389坪），有一棟2層樓的豪華別墅、私人網球場、游泳池、前門到房屋本身的道路就有100公尺長。據傳買家為一間名為「SG Casa」的信託公司，消息人士透露，這間公司由臉書創辦人薩維林掌控，他在2012年成為新加坡公民。

即使新加坡在2018年終為了抑制房地產價格攀升，祭出房地產降溫的相關措施，奢華的天價豪宅市場仍然相當活躍，戴森（Dyson）創辦人詹姆斯（James Dyson）也在新加坡置產，分別花了7380萬和4100萬新加坡幣（約台幣17億、9.4億元），據傳馬雲也有在新加坡購入豪宅，佔地大約2787平方公尺。