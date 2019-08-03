家有幼兒不得不防！墜樓意外頻傳　專家建議防墜2要點

▲陽台和窗台是最容易發生孩子墜樓事故的高危險區域。（圖／信義居家提供）

房產中心／綜合報導

兒童墜樓意外年年發生，去年至今已發生共計13起兒童墜樓意外，且造成了5名孩子身亡的悲劇。為了降低墜樓意外的發生，信義居家將分享給各位家長防止孩子墜樓的要點。

兒童墜樓高危險區域：窗戶、陽台

中國新聞曾揭露，有將近58.3%的兒童，因家人看護不周，致使他們爬上陽台、防護欄杆失足墜樓。其中，更有4分之1的案例，是家長將孩子獨留在家造成。

而陽台及窗台‵，是最容易造成孩子墜樓事故的「高危險區域」。因此想預防孩子墜樓意外‵，應從居住環境及家人照護做起。

暑期防墜兩大重點

▲加裝隱形鐵窗可防止孩子墜樓。（圖／信義居家提供）

目前正值暑假時期，孩子都會留在家中，為讓空氣流通，家家戶戶都會打開窗戶，這會使孩子墜樓的風險又大幅增加。請注意以下事項來降低墜樓風險。

1. 請勿將孩子獨留在家中

孩子在四下無人的居家空間裡，多半會爬到窗邊、陽台探頭查看、找尋家人，往往一個重心不穩，兒童墜樓悲劇就此發生。所以請家長們注意就算只有外出一陣子也盡量不要讓孩子獨自在家中。

2. 在危險區域裝設隱形鐵窗

除避免讓孩子獨自在家，相關當局也建議所有育有幼兒的父母，應將陽台、窗戶等危險區域加裝「隱形鐵窗」等防墜措施，以防止孩子越過窗戶而墜樓。