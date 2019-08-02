花蓮人從小吃到大！80年老牌「久壽便當專賣店」　9月熄燈

▲花蓮久壽便當專賣店9月起歇業。（圖／翻攝Google map）

記者葉國吏／綜合報導

花蓮80年老店「久壽便當專賣店」將吹襲燈號。從日治時期就開始營業的久壽便當，是許多花蓮人從小吃到大的餐廳，但由於第二代負責人楊呂儀打算退休，家人在臉書發文將於9月1日起結束營業，對於鄉親支持有千萬個感謝。

消息傳出許多民眾都感到不捨，有人在臉書上發文透露「謝謝您久壽 我從小的回憶，幼稚園喜宴的辦桌 小學遠足必帶的壽司，國小國中高中上學唯一能訂的便當，謝謝不同時期跟我交換便當的同學」。

▲業者在臉書發文謝謝鄉親的支持。（圖／記者葉國吏翻攝）

根據《自由時報》報導，久壽便當第一代負責人在日治時期移居到花蓮，1937年於花蓮舊火車站圓環開久壽食堂，1959年搬遷到現在的中山路、中華路交叉口附近地點。

第二代經營者楊呂儀說， 早期久壽以日式料理為主，供應簡單的小菜、壽司與飯糰。1950年當時學生遠足所攜帶的午餐，幾乎都是久壽的壽司或便當；若遇上多所學校同日遠足，當天大清早即出現近千人大排長龍的盛況。

▲花蓮網友發文透露，小時候遠足都帶久壽的便當。（圖／記者葉國吏翻攝）

今年66歲的楊呂儀說，決定結束營業雖然不捨，但為了健康，也到了該退休的年齡，所以才決定結束營業。楊呂儀經營久壽像在做服務，他們一個便當也外送，因為許多客人都是獨居老人、失明者、中風患者等，甚至還會假藉「慶生會」的名義，邀請孤兒院童來店裡用餐。