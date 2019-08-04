告別戴奧辛！台南鹿耳社區整建　重見歷史風華

▲信義房屋的志工協助鹿耳社區進行清掃。（圖／信義房屋提供）

房產中心／台南報導

台南鹿耳社區位於鄭成功登陸台灣的鹿耳門鄰近，極具歷史意義，也擁有優良的自然風光，擁有台鹽的式宿舍聚落群、四草紅樹林保護區、鹿耳門天后宮等特色景點。但是過去因為燃燒廢五金，造成戴奧辛的嚴重汙染，也重擊在地產業。

透過居民自發的抗爭與爭取，鹿耳社區終於慢慢找回昔日風采，日前有近百位信義房屋志工來到社區，協助社區整建許多公共空間，幫助環境重新煥然一新，延續鹿耳社區的百年風華。

鹿耳社區理事長蔡登進是社區發展的靈魂人物，透過他的帶領，將社區的產業與風光重新發展起來，並結合歷史文化規劃社區觀光。蔡登進提到，過去因戴奧辛的問題，造成社區產業一大浩劫，讓原本的漁業與觀光受到重創。在民國95年向信義房屋申請社區一家專案，啟動修復社區的五分車重建計畫，讓社區重新發揮亮點，也慢慢的讓在地找回力量，發展社區的各種活動與產業。才能更積極的擴展社區總體營造，包括台鹽的舊宿舍群等，都是未來將會重新整建發揮的重要觀光景點。

▲信義房屋的志工已連續多年到鹿耳社區協助提升居住空間。（圖／信義房屋提供）

信義房屋農十六店經理張政德表示，過去信義志工已經好幾年連續來到鹿耳社區幫忙，因為在地居民都是長輩居多，許多粗重的工作體力上無法負荷，因此由信義志工一起來幫忙，來做大幅度的清掃跟整理，讓長輩居處的空間能夠更好，有更優質的生活，在工作之中也發揮手心向下的精神，由工作中找到社區的需求，也能返照在自己的工作上，非常的有意義。

經過一下午的工作，志工除整理社區的圖書室，也幫助清掃社區的重要景點五分車車廂及台鹽舊宿舍、協助弱勢戶搭建籬笆，更清掃了許多居民的休憩點。帶走了社區的髒亂，找回社區的美麗風采，也期待更多人一起發現鹿耳社區的過去與現在，感受當地豐富的歷史文化及美麗自然。