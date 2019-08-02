深夜撥10個0！話筒傳出女聲…我姓奠　電信局一查「線路斷在墳墓」嚇歪

▲原PO用舊電話撥打10次0！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

農曆7月是傳統民間信仰的鬼門開，許多禁忌別太鐵齒！一名女網友不信邪，好奇在半夜用電話撥打10次0，第三次真的接通了，一名女子自稱姓「奠」，嚇得原PO立馬掛電話。更毛的是，有親戚在電信局上班，為了想破除詭異謠言，曾經循線調查，怎料線路斷在一處公墓上，墓碑上的姓氏與原PO遇到的女子姓氏詭異吻合。

這名女網友在臉書《靈異公社》分享超毛真實經驗，小時候就聽聞鬼月凌晨12點，用電話撥打10次0後就會有人接聽，她笑稱，當時自家電話超復古，「是手伸進洞洞轉盤式的！」某日，原PO發揮實驗精神，趁著家人半夜熟睡之餘，轉著電話輪盤，然而聽筒傳來「嘟…嘟…嘟…不通！」

原PO不死心，「我總是都給自己和別人3次機會」，怎料下秒電話通了，有女子的聲音從遠處、緩緩地應答「喂～」對話如下：

原PO：請問妳那邊是哪裡？



女子：地府



原PO：請問貴姓？



女子：奠



原PO：哪個奠？



女子：鄭沒有耳朵旁

原PO嚇得掛電話，全身起雞皮疙瘩表示，「居然跟傳言說的一模模一樣樣」，幾天後，她不信邪再撥打10次0，這次試了3通，電話那頭完全不通了。本以為這永遠是個無解的謎，殊不知一陣子後，原PO碰巧見到在電信局上班的小叔叔，好奇心驅使下，她問道「有聽過（撥打10次0）這件事嗎？」

小叔叔淡定回應，「有啊…我們本來也認為是謠言！就配合工班循線調查」，原PO豎起大耳朵聆聽八卦，真相令人不寒而慄，小叔叔說，「那條電話斷線在XX公墓的一個墓碑上掛著…」原PO瞪大眼睛一問，「然後勒？墓碑上的名字寫什麼？」結果小叔叔直呼，「名字不要說了！祂的姓很特殊…姓『奠』！」

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▲網友嚇到崩潰！（圖／翻攝臉書靈異公社）

大批網友嚇得魂飛魄散，紛紛驚呼「好恐怖！」、「就是妳打給她的哪位」、「到底是10個0還是12個！有另一篇打12個耶」、「晚上12點真的有好多事可以做」、「我們這個年紀應該都有試過餒～我是沒有發生什麼事啦」、「好奇怪的經歷哦！太有才了妳」、「也太神奇了」。