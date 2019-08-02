水電工修冷氣竟「跑到浴室偷裝針孔」！　女屋主4天內遭錄64段私密影片

▲女屋主自家浴室被水電工偷裝針孔。非當事者。（示意圖／視覺中國CFP）



實習記者黃可昀／綜合報導

澳洲26歲水電工昂德伍德（James Underwood）今年3月4日到一戶住家修冷氣時，看到年輕女屋主竟然心生歹念，偷偷溜進浴室裝了一台針孔攝影機，錄下對方洗澡、如廁等等畫面。女屋主4天後在浴室的衛生紙架發現這顆鏡頭，嚇得立刻到警局報案，才發現裡面竟然有多達64段私密影片。

據《每日郵報》報導，昂德伍德被抓包後，隨即就攤牌認罪，但他聲稱是因為「很喜歡女屋主」，才情不自禁地做出偷拍舉動。他的律師表示，昂德伍德患有憂鬱症，在犯案當下精神狀況不穩定，請求法官判決時考量到此因素，不過，這項說法最後並不被採納。

►最新房產消息不漏接，快加入ETtoday房產雲



檢方指出，「這種攝影機不應該出現在工具箱裡」，昂德伍德是事先準備好針孔，去修冷氣時趁機跑到浴室偷裝，明顯是預謀犯案。最終昂德伍德審判結果於7月26日出爐，他必須執行2年的社區懲戒令，與105小時的社區服務。

事實上，台灣也曾發生過這類偷拍案件，今年5月才爆出「超商廁所通便器」被偷裝設針孔攝影機，發現此事的男網友立刻報警並PO到臉書《爆廢公社》，提醒其他人在外如廁要提高警覺。

▲針孔攝影機被黑色電火布固定在通便器內。（圖／記者張君豪翻攝）



照片中可見，外觀看起來毫無異狀的通便器，表面被鑽了一個小洞對準馬桶，原PO只是隨手將通便器拿起來看看，想不到裡頭竟然藏了一台針孔攝影機，如果沒有翻過來查看實在難以察覺，其他網友看了都害怕地說，「這就是我盡量避免上外面廁所的原因之一」。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

