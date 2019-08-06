▲若想買新建案，公設比較高也是須考量之一！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組劉維榛／綜合報導

一名網友好不容易存到一筆頭期款想買房，然而預算有限又想大坪數，1200萬元只能選擇20年的舊屋，他擔心房子不夠堅固，「真的很怕被地震震垮」，好奇一問，大家會選擇犧牲坪數，改買新大樓嗎？掀起網友討論。

新北一名網友想購屋，他在PTT「home-sale」版表示，目前預算約1000至1200萬元，且想要坪數大一些，怎料，滿心期待去鑑賞房子後，卻只能選擇20年左右的舊大樓，「感覺都是破破舊舊，要倒要倒的感覺，說不定又買到黃標紅標宅。」

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▲便宜、空間大，實在難兩相全！（圖／翻攝PTT）



大失所望後，原PO詢問，若增加一些預算買新大樓，大家是否願意「要犧牲一下空間，買坪數小一點，但是新一點的嗎？」文章貼出後，吸引不少網友回應，「再不然很想要新房就是妥協地點就這樣而已」、「買A7」、「買地震險啊」、「火災才要怕，整個慘」、「本來在看迴龍的建案，但看到山腳斷層就放棄了」。

對此，信義房屋新莊店店長侯欣妤指出，新莊物件較多元，有三大重劃區、新建案、舊公寓大樓等，建議買家可考慮幾個方向，包括家庭成員、生活習慣、是否想住久，若是要跟長輩一起住，想離市場近一些，可能重劃區就不適合。她認為，以年輕來人來說，先求有再求好，未來再換新一點的房子，1200萬元的價位可買到20年的2房公寓，頭期款需準備240至300萬元左右。