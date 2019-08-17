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舊金山住不起！她月花3萬「住別人家壁櫥」床懸天花板：這裡頗舒適

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▲ 影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者詹雅婷／綜合報導

美國舊金山房價居高不下，但斯蒂普（Alex Steup）成功在風景優美的阿拉莫廣場（Alamo Square）找到棲身的地方，月租僅1200美元（約新台幣3萬7800元）。只不過，她住的地方正是別人家的壁櫥，空間格局長約3公尺、寬1.4公尺，床鋪只能懸在天花板上。

根據美媒ABC7News報導，斯蒂普把她住的地方稱為「雲端」（The Cloud），而這個空間正是她現在室友兼房東哈維（Tristan Harvey）以前的房間。她提到，儘管空間小，就連一張床也無法安穩擺在地面上，只能懸在天花板上，待睡覺時間到了之後再爬上去休息，但還能容得下6歲的愛犬羅西。

▼ 斯蒂普把她住的空間稱為「雲端」（The Cloud）。

事實上，哈維和他的父親已租下這棟房子長達40年，是間租金管制的公寓，每月只需付1600美元的房租。但父親今年去世前，並沒有把租約轉讓給他，房東硬是把房租調漲至3600美元，加上哈維是HIV帶原者，財務壓力越來越大。

目前哈維已向當地政府提出申訴，強調自己是拚盡全力才能勉強在舊金山討生活，「我想很多人都有同感，有群人雖然有穩定工作但卻住在車子裡，因為他們負擔不起其他類型的生活方式，且這群人的人數比你想像中的多更多。」他也坦言，他是為了錢，才把這個空間租給斯蒂普。

「我愛這個地點，這個風景，這個設計」，斯蒂普談及她的床鋪時，「這裡真的滿舒適。」

關鍵字：房價舊金山美國房市北美要聞

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