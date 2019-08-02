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「地下室到4樓全包」喊1萬！油漆師傅震驚了　同行秒懂超怒...網1招反擊

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▲床,房（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

一名油漆師傅日前接到案子，幫5層透天厝刷油漆，但不知屋主是毫無基本概念，還是不懂得尊重專業，竟開價1萬全包，讓他十分錯愕。大票網友也傻眼，直言光材料費就不只了，還有不少人替他抱不平，幫想妙招反擊。

師傅在「爆廢公社二館」無奈發文，「難道台灣技術工真的那麼廉價嗎？1萬塊叫我從地下室刷油漆刷到4樓，我怎麼做......？ 」看到這離譜的開價，不少有經驗的網友瞬間大開眼界，表示「我兩樓被收60000」、「這種看多了，一間公寓3房1廳，隨便都3萬以上，看大小間」、「請師傅，一間10坪內房間，好像6000元了吧」、「我家之前裝潢，1到4樓漆了12萬，那開1萬的人，是給美金嗎」。

油漆,油漆刷（圖／取自免費圖庫negativespace）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫negativespace）

而po文也道出台灣技術工的無奈，就有師傅趁機訴苦，曾被凹設計公司的CIS，對方看到報價竟說，「不是弄個字擺一擺就好了嗎？」聽完他決定拒接，結果人家還來講了兩遍，讓他更怒了，「台灣不尊重技師、沒水準的人很多，覺得簡單不肯付錢，又不自己做。這種人回頭還不是花錢請人做，你X的為什麼就是想凹人，這麼簡單叫你阿嬤來啊？」

▲▼工程,工地,工人,工安,勞檢,職場安全,派遣工,臨時工,鷹架,一例一休,勞基法,工時,勞保,過勞。（圖／記者李毓康攝）

▲技術工真的很辛苦。（圖／記者李毓康攝）

不過同行也感嘆，會出現這種情況，不能完全怪屋主，有時得怪同業，甚至是同公司不同單位的削價競爭。另外，還有許多網友發揮毒舌功，冷笑說「從地下室一條線直直往上刷到4樓，包準你1桶還有剩，1萬塊ok啦」、「討債潑漆都可能不只1萬了」、「怎麼不能做？每樓只刷100*100就好啦」。

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關鍵字：油漆師傅技術工勞力台灣裝潢爆廢公社二館

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