韓流退潮？韓國瑜高雄租屋處　房價、租金都下滑

▲高雄市長韓國瑜租屋的社區「上新光」鄰近高鐵左營站。（圖／記者陳建宇攝）

記者陳建宇／高雄報導

高雄市長韓國瑜成為代表國民黨參選2020總統大選的候選人，韓國瑜的「房事」也不斷被媒體爆料，不過他在高雄的租屋處周邊的房價以及租屋行情，其實並不如預期，比起2015年的高點已下滑近2成。

▲「上新光」由高雄知名建商太普建設興建。（圖／記者陳建宇攝）

高雄市長韓國瑜日前被媒體爆料租在左營區的大樓社區「上新光」，該社區建商是太普建設，在高雄是知名建商，特色是推案銷售速度快，而且有非太普不買的「粉絲」。「上新光」總戶數115戶，社區坪數規劃36~63坪，都是3~4房產品。

▲高鐵左營站附近房價比2015年高點時下滑近2成。（圖／記者陳建宇攝）

住商不動產R15祥富加盟店總經理蔡昆祥表示，「上新光」銷售時成交價約在每坪23~24萬元，但目前成交價落在每坪20~22萬元，房價下滑約1~2成。高鐵左營站附近的中古屋屋齡若是在5~10年，房價每坪16~18萬元不等，但若屋齡超過10年，房價則在每坪15萬元上下。

▲根據實價登錄資料，韓國瑜租的房子應該坪數是69坪，他所稱「20~30坪」應該僅是室內面積。（圖／翻攝實價登錄網站）

韓國瑜曾對媒體表示，他租的房子坪數約20~30坪、租金每個月3萬多元，根據實價登錄查詢結果，去年10月到今年2月間有2筆租金超過3萬元的出租紀錄，包括1筆租金3.8萬元、及1筆租金3.9萬元，承租的物件都是69坪的產品，由此可見韓市長指出「20~30坪」應該僅是室內面積。

▲「上新光」目前仍有物件出售中。（圖／記者陳建宇攝）

韓國瑜承租的房子月租金和坪數雖然稱不上是「庶民」，但也符合區域行情，蔡昆祥指出，高鐵左營站周邊一般3房加平面車位的租金，每個月大約在2.2~2.5萬元，坪數放大租金也會跟著提高。

蔡昆祥表示，同樣的租金，在漢神巨蛋或農16，應該都可以租到3房平車的物件，但韓市長選擇高鐵周邊，應該是較隱密且南北交通方便。

此外，該社區的租售比約1比350，顯示現階段房價高、租金效益低，買來出租並不划算，只能期待未來人口持續進駐，商業行為更鼎盛，來推升房價。