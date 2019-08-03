防貓皇窗邊逃脫　鏟屎官找防墜網必備3招

▲防墜網防止貓皇發生意外。（圖／信義居家提供）



記者黃靖惠／綜合報導

鏟屎官如果住在公寓大廈內，最怕貓皇從窗戶縫隙逃脫，甚至發生墜樓意外。為此，信義居家建議，可以在窗邊裝設隱形鐵窗、防墜網，除防止愛貓走失，也能避免墜落意外，至於如何挑選防墜網，必須注意包括結構性、鋼索間距、及檢修服務等3大要素。

貓奴們對防墜網需求激增，不過市面上品牌眼花撩亂，讓人一時之間不知如何挑。為此，信義居家建議，飼主挑選防墜網可注意下列3處。

一、結構完整性：信義居家表示，防墜網「結構完整性」是最重要，因為鋁蓋和邊蓋應確實鎖上，避免貓咪玩弄將防墜網的零組件扯下、誤食。若無鋁蓋的保護，防墜網的零件長時間裸露在外，也可能受到天候及所在環境的侵蝕而失去防墜作用。

▼防墜網防止貓皇發生意外。（圖／信義居家提供）



二、留意鋼索間距：一般兒童防墜用隱形鐵窗的鋼索間距為5cm，但貓的身型較小，且脊柱軟而有彈性，5cm的間距，仍有讓貓咪穿越的風險，故建議飼主在訂製防墜網時，鋼索間距宜採2.5~3.5cm設置。

三、良好檢修服務：貓咪的體型不會日日成長、對危險認知，也無法隨年紀增加，防墜網的使用需求和年限會更長久。因此，除堅固、美觀外，防墜網尚須考慮「保固期和售後檢修服務是否完善」，避免成為產品孤兒。