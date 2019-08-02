1500元洗屍味現場...鄰居譙「臭的要死」　殯葬正妹吐心聲：你覺得好賺嗎？

▲殯葬員這一工作令人尊敬！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

台灣最醜陋的風景？一名女網友在葬儀社工作，日前去打掃往生者的家裡，整整一天聞著屍臭賣命清理，殊不知樓下鄰居毫無同理心，當眾謾罵「弄了一整天弄不完，臭的要死」，讓同事們委屈不已。

一名擁有大愛精神的正妹網友在臉書《爆怨公社》訴苦，日前與同事到往生者家裡打掃，「忍受屍臭、忍受髒亂、忍受蟲蠅」，加上房子位處4樓，上上下下搬重物，其實一天僅賺1500元，「都是用做善事的心領微薄的工錢」、「要拆要搬要打掃要刷還要被神X病罵，你覺得好賺嗎？」

原PO無奈感嘆，這一份神聖職業本來就不是一般人都願意做的，連其他葬儀社都不一定願意做，竟還被鄰居異樣眼光看待，甚至當眾狠酸「弄了一整天弄不完，臭的要死！」不捨同事無端被羞辱，原PO氣得咒罵，「我真的會頭殼給你巴下去，十嘴九屁股的老女人，欠砍484！」

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▲屋內一片凌亂，同事耐心打掃！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

「你可以迴避、可以閃，我們是習慣了，但請不要口出惡言！」原PO心裡滿腹委屈，不過她仍相信人性本善，並非所有鄰居都如此惡劣，打掃過程中，同事們感受到其他住戶的眼神致意跟體諒，也有人貼心幫忙引導車子，「社會上有溫暖是真的…讓我們能專心整理往生菩薩的房子，雖然累的半死還有同伴受了傷，幸好都圓滿了。」

抱怨文一秒變成暖能量，可把大批網友給惹哭了，「有妳們這羣人真的很感心，你們也是菩薩來的，辛苦了！」、「你們的工作很偉大」、「這也是功德事業」、「別理那些人～明天開始也許會有（人）去關心他們一下」、「加油，沒文化沒知識沒水準的人總是會有，不求每個人都認同你，但求自己問心無愧」、「婆媽講這種話都不怕半夜睡不好嗎？」

▲同事花了一天洗刷現場！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

另外，也有人透露「以前小時候隔壁鄰居老人在浴室滑倒，死好幾天才被發現！那個廁所不見光，好幾年了，味道還是都在，請問如何去除屍臭呢？」原PO則專業回應，「其實我們只能把味道淡化，真的要完全沒味道，除非連沾到屍水的牆跟地板都打掉重新整理，不然屍水滲透進去，我們怎麼刷都沒用的」。