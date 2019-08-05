買房只剩30年！全球暖化至2050年　灣區「500億房屋」全泡海水

▲舊金山灣區2050年恐被海水淹沒。（圖／取自Pixabay）

記者林瑩真／綜合報島

中央氣候研究中心（Climate Central）一項研究指出，由於地球暖化造成海平面上升，2050年時，美國舊金山灣區恐有價值500億美元（約新台幣15400億元）的房子將被海水淹沒；2100年，價值960億美元（約新台幣297400億元）的房子就會不見。

中央氣候研究中心與房地產網站Zillow聯合研究，報告指出，氣候變化對房產的影響遠比想像中的還大，例如地球不斷排放的溫室氣體，將會造成地球暖化、融雪增加、海平面上升，沿海地區將會開始定期淹水，損失將近數十億美元。

等到2050年，灣區預計有8萬1152棟房子被海水淹沒，等於損失價值500億美元，其中舊金山（San Francisco）占88億美元（約新台幣2727億元）、阿拉米達郡（Alameda County）占184億美元（約新台幣5701億元）、馬連縣（Marin）占140億美元（約新台幣4338億元）。

若以全加州而言，等到2100年時，一共會有14萬3217棟房子被水淹沒，損失將近960億美元，是50州之最。依序則是佛羅里達州（Florida），新澤西州（Jersey）、維吉尼亞州（Virginia）和路易斯安那州（Louisiana）。