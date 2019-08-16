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房客要求降租金！新手房東急問「照行情算的」：該降嗎？　過來人卻猛點頭

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▲▼如果遇到好房客，房東們都會降租金嗎？（圖／CFP）

▲如果遇到好房客，房東們都會降租金嗎？（示意圖／CFP）

記者朱世凱／台北報導

「如果今天遇到好房客，你們是不是會降點租金把租客留下呢？」一名男網友近日發文求救，房客說因為家中的孩子大了，負擔越來越重，因此希望在不申請「租屋補貼」的情況下要求減少房租，請問該怎麼做？不少房東看完後都果斷回應，好房客不好找，調降是最好的做法；不過也有人說，沒漲租就要偷笑了，還要求這麼多。

這名網友在論壇「mobile01」指出，「因為當初簽約時他都沒有提到（租屋補貼），我是跟他說不行，他就說他不申請了，但小孩大了負擔越來越重，想找我談談如果不能申請，那可以雙方各退一步，要求我降一些租金嗎？」

他再指，「想請問一下各位大大們，因為我租出去的價錢是照附近的行情租的，並沒有租貴，租給這個房客1年約，9月底到期，如果租金有談好，對方也有明確續約的打算，但我的房子是新的才剛蓋好2年多，如果跟房客談降租金的範圍大約是多少到多少啊？房子是在中壢這附近，可以請有經驗的大大教教我嗎？」

▼有人認為若照行情算就不該降，因為自然會有其他人上門想租。（示意圖／pixabay）

▲▼房子,房租,鑰匙,房客,回家,租屋。（示意圖／pixabay）

原PO補充說，房客是他第一個租客，當初租給對方也不是想要靠租金賺錢，只是因為家庭因素沒有要搬過去，所以先租給房客分擔房貸。「如果對方都沒有把我的房子亂搞的話，確定他是一個好房客後，才會跟他談談租金方面的問題，想問一下我這種要求應該合理吧？如果今天遇到好房客，你們是不是都會調降租金把租客留下呢？」

許多人看完後都留言回應，「你不缺錢，就降啊...我家就這樣，租久一點的會給他降一些，畢竟這年頭好房客也不好找」、「好房客的話當然給他續租，免得遇到8+9或是吸毒那種，大家都一樣心態，想要好房東跟好房客的」、「如果住很久了，又好溝通、準時繳費、維持整潔，基本上我是願意的」、「好房客難找，如果現在這房客不錯，你的房子他們也照顧的不錯，降點房租是可以的。簽約時間看可不可以從1年改成2年以上？」。

▼也有過來人說遇到好房客很難得，若環境沒被破壞且維持整潔，會考慮降租。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

打掃,拖地,清理（圖／取自免費圖庫stocksnap）

當然也有人說，「請他搬家吧...沒漲租就要偷笑了」、「如果要降的話，就要求他簽長約，我個人會認為如果他可以季繳或一次給半年或一年份，就可以考慮」、「你是一定要租他們嗎？如果不是，不是有供需法則嗎？這價錢可以租出去，幹嘛非得租他們？」、「讓他去申請（租屋補貼）吧，申請了又不是一定會過～」。

據悉，許多房客會向政府申請「租金補貼」來減輕家戶的經濟負擔，若能順利申請的話，等於一年之內的每個月都有4000元（台北市則加碼至5000元）的補貼；只是許多獲得補助的房客事後才發現，原來稅捐單位會透過申請資料查出房東出租的事實，並循線向房東課徵所得稅，影響所及，有些房東便會因此趕走房客。所以租金補貼有時成了房客的籌碼，或者迫使房東以漲租、轉嫁稅金的方式來規避稅金成本的增加。

關鍵字：房租房東房客租金降租金租屋補貼

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