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「年薪63萬工程師」遭長跑10年女友狠甩！　她爸媽要求：你至少在台北要有房

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▲▼示意圖,分手,吵架,愛心,情侶,分開,男女,爭吵,爭執,關係,破裂。（圖／123rf）

▲兩人愛情長跑10年，女方最後因為經濟因素提分手。非當事者。（示意圖／123rf）

實習記者黃可昀／綜合報導

新竹一名33歲工程師在PTT發文表示，他目前年薪63萬，在新竹有間10幾坪套房含地下停車位，平時有買一些外幣投資，生活算是很穩定，但是交往10年的女友27日卻突然跟他提分手，理由是「看不到我們的未來」，對方擔心將來如果結婚、生小孩，生活和養孩子的開銷會是筆龐大負擔，依照兩個人的薪水根本吃不消。

原PO透露，他年薪63萬，每個月至少有52K，而且最近有可能會升官，「目前上面要把我培訓成儲備幹部，做資訊部門的頭」，雖然並沒有在台北買房，不過在新竹已經有間付清貸款的樓中樓套房，而且長期待大陸做生意的爸爸在台北也有房，所以住在台北不成問題。

▲▼台北市,信義區,上班族,工作,忙碌,白領,白領階級。（圖／記者周宸亘攝）

▲網友認為，雖然原PO年薪並沒特別高，但經濟條件已經比很多男性好。非當事者。（示意圖／記者周宸亘攝）

女友目前則是與家人同住在台北，月薪33K，但身體狀況非常不好，三天兩頭就得往醫院跑。原PO表示，「她所說的看不到未來，是她有算過我和她如果接下來的婚姻，她懷孕有小孩，辭去工作帶小孩，依照我的年薪來過活，覺得很辛苦，過得不幸福，再加上，因為她在臺北工作，也喜歡目前這份工作，不想辭職，那麼勢必以後會變成新竹臺北分開，變成假日夫妻。」

另一項導致分手的導火線是女方爸媽並不贊成，「所以我請假買個伴手禮到她家與父母長談3個多小時，得到的結果是，說我經濟不夠穩」，且對方父母堅持原PO要在台北擁有一間自己的房子，才不會讓他們寶貝女兒以後跟著吃苦。

種種因素下導致兩人長跑10年的愛情宣告破滅，網友紛紛表示，「她跟你分手不是因為看不到跟你的未來，而是看到了更好的未來所以想分ㄏㄏ」、「一定被綠了啦」、「交往十年直到要提分手你才去拜訪父母，跟結束遠距離戀愛之前的十年在幹嘛？」「你家有台北的房子，但是女朋友+她父母心裡想的大概是『一間可以掛到女友名下的臺北房子』」。

也有人建議原PO現在該做的不是挽回對方，而是好好充實自己，「你現在能做的就是管她去死，對就是管她去死，然後聽我的話，增進專業能力，找份薪水比較高的工作，或是兼個職之類的，填滿自己被分手的空虛人生，回頭來看，就會發現失戀也好了，錢也有了。」

關鍵字：年薪結婚分手開銷工程師PTT

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