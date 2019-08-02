屋主等了半輩子！舊時「軍火庫」終搬遷　前鎮這區房價2年漲1成

▲205兵工廠未來規劃模擬圖。（圖／高雄市政府提供）

記者陳建宇／高雄報導

日前高雄205兵工廠的第一標中科院林園營區新建工程正式啟動，等於也正式啟動205兵工廠的搬遷作業，高雄市政府預計要花8年的時間完成遷建，但205兵工廠附近的房市，已經先開始反應，房仲業者表示，包括31期重劃區許多屋主都出現惜售心態，成交價甚至和新建案相去不遠。

205兵工廠位於高雄市前鎮區，緊鄰重大建設眾多的亞洲新灣區，被視為是亞洲新灣區的延伸地帶，面積約57公頃，除了規劃為特定核心專用經貿區之外，信義房屋光華一心店店長洪薏珺表示，該地也將有3分之1的面積，規劃為公共設施和綠地，對提升區域住宅品質幫助大。

▲新案「國泰聚」鄰近205兵工廠，採趨近實價銷售。（圖／業者提供）

而205兵工廠的遷建作業終於開始，附近房市也隨著啟動，周邊新建案也受到矚目，例如國泰建設推出的換屋產品「國泰聚」就鄰近205兵工廠，規劃59、65、67坪的產品，每坪25.8萬元起。友友建設新案「百達君品」也鄰近205兵工廠，規劃24~50坪產品，每坪26萬元起。

▲31期重劃區的中古屋進2年房價上漲約1成。（圖／翻攝GoogleMap）

除新建案之外，205兵工廠附近的中古屋房價，也跟著水漲船高。洪薏珺指出，緊鄰205兵工廠的31期重劃區，近2年房價上漲約1成，目前每坪約在18~22萬元，和新建案的成交價不相上下，尤其205兵工廠的遷建逐漸明朗化之後，屋主惜售的心態漸濃，反而變成高雄少見的賣方市場，往往是買方加價買，成交價都趨近賣方希望的金額，顯示出賣方對205兵工廠非常看好。