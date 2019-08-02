45年老公寓1200萬！台北男「怕住不久」 網勸OO是關鍵...曝血淋淋案例

▲雖然外殼老舊，但內裝整修也是豪宅！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

買房是人生大事，選擇居住環境之外，房子屋齡過於老舊，就怕有建築安全疑慮！一名男網友想在北市買40年老公寓，但過於老舊，深怕無法住到終老、未來轉手會賠錢。日前他另在永和看房，看中一間20年電梯大樓，不過預算多出300萬元，讓他難以抉擇。

北市一名男網友萌起購屋念頭，他透露，父母住在文山區景美，有意想買附近的舊公寓，除了熟悉周遭機能、生活習慣，也可以照顧到長輩，無念手上的資金有限，只能買下45至50年的中古屋，3房開價1200萬元。

走出文山區以外，原PO也在新北永和尋找棲生之地，他說，若加一點預算能夠買到20多年的電梯大樓，比起原本屬意的那間「老摳摳的公寓」，屋齡整整年輕20年，2房售價1500萬元，讓他非常心動。

「現在很猶豫！」原PO好奇在《mobile01》發問，若選擇就近照顧父母，能減少交通往來的麻煩，然而「45年公寓能住多久？如果10年後，還有機會不賠錢轉手賣出嗎」；倘若購入永和20多年電梯大樓，「會比較保險嗎？」

文章貼出後，大批網友給予真誠建議，「建議買20年的有電梯的，父母來也輕鬆不用爬樓梯。另，景美40-50舊公寓較不建議，50年的房子結構也須較注意。現在趨勢傾向50年的老危樓改建，當然這是要經過冗長的鑑定程序。故買年輕一點的較好」、「買房地點很重要，您覺得景美地點好還是永和地點好呢」、「老公寓權狀地坪高還有機會都更，根據幾次大地震，耐震性可能比舊大樓還好，舊大樓電梯也差不多了，住戶複雜，再過幾十年賣不掉也沒機會都更」、「永和那種居住密度實在是很擁擠！我會選景美文山，環境好多了。」

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▲網友認為北市具有保值性！（圖／翻攝mobile01）

至於贊成電梯大樓的網友表示，「建議買有電梯的，免得你年紀大還是腳受傷白受罪，我住公寓3樓，之前車禍傷到腳，每次去看醫生上下樓梯都是種折磨」、「電梯很重要，我目前住公寓這是對我最大的困擾，20年前父母還健壯還行，20年後的今天變成是我最擔心的問題...現在爬得動不代表未來都爬得動」、「真要選大概也只能新北舊大樓了，至少有電梯有管理員，不用追垃圾車」。

對此，信義房屋景美捷運店主任榮予中舉最近成交案例，一對年輕夫妻買下47年的3房老公寓，樓層位處3樓，房價約1200萬元，其實買氣大有人在。榮予中認為，屋齡雖然老舊，但地點、環境優質，未來具有增值性，住個10至15年轉賣後，利用價差有機會再換更新的房子。