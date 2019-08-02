一字型、L型、ㄇ字型廚具怎麼選？專家：「空間」決定一切

▲一般廚房空間較小，常規劃一字型廚具。（圖／記者陳建宇攝）

記者陳建宇／高雄報導

新建案搭配的廚具品牌百百種，國產、進口都有，民眾用得順手就好，廚具配置的類型也有好幾種，有一字型、雙排櫃、ㄇ字型等，專家表示，廚具類型通常要看廚房空間大小來配置，空間愈大可以做的變化就愈多。

一般來說，新建案尤其首購產品，廚房空間都不會太大，因此配置的廚具類型都是一字型的廚具，高雄市房屋市場調查協會理事長蔡紹豪表示，一字型的廚具最節省空間，但是相對可以擺放的器具也最少，通常會搭配瓦斯爐、抽油煙機和懸掛式的烘碗機。

▲很多小宅規劃開放式廚房，會搭配L型廚具。（圖／記者陳建宇攝）

L型的廚具類型也很常見，特別是在小宅盛行的今時今日，廚房通常規劃為開放式，與餐廳、客廳連成一氣，並非在獨立的廚房空間裡，這樣的配置就特別會選用L型的廚具，不過因為空間也不大，因此配備與一字型廚具差不多。

若廚房空間大一點，廚具則有可能配置雙排櫃，通常是一字型的廚具、再加上另外一排櫃體。蔡紹豪表示，雙排櫃的好處，是可以把一些電器如電鍋、熱水瓶、微波爐等，移至另外一個櫃體上，讓民眾煮飯時空間更有餘裕，不會礙手礙腳。雙排櫃的廚具規劃，就能加入更多配備，例如洗碗機、蒸烤爐等。

▲廚房空間較大往往還會搭配中島料理檯，使用更方便。（圖／記者陳建宇攝）

最頂級的廚具種類就是ㄇ字型的規劃，蔡紹豪指出，ㄇ字型的廚具空間通常較大，很多人還會搭配中島料理檯，往往也是開放式的格局，要加上各種配備、甚至咖啡機都沒問題。這樣的配置深受西方人士喜愛，但台灣人飲食多有熱炒，要避免油煙傳到室內其他空間，蔡紹豪建議可規劃拉門適時做區隔。