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挽救古坑老化社區　暖男校長用咖啡發展另類課程創奇蹟

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▲▼信義房屋近百位志工造訪華南國小，幫助學校整理舊教室與清除老舊設備。（圖／信義房屋提供）

▲信義房屋志工幫助學校清除老舊設備。（圖／信義房屋提供）

記者張菱育／綜合報導

位於雲林古坑鄉的華南社區，原本面臨社區老化嚴重，人口大量外流的困境。華南國小校長陳清圳，向信義房屋社區一家計畫申請經費來興建社區醫療站，將原本荒廢的學校醫護室改為社區醫療站，也和信義房屋結下緣分。

陳清圳2006年接任華南國小校長時，全校僅存20多位學生，校園也即將面臨廢校命運，他體認到學校與社區唇齒相依，如同生命共同體，他決心從學校著手，開始發展另類課程，建構特色校園，同時也帶動同學，以古坑的咖啡為特色，重新翻轉社區，幫華南社區找出新方向，更成功吸引學生人數回流，創造小校辦學奇蹟。

歷經多年打拼，學校學生已建立以咖啡為學校課程的特色學程，每位學生都具備專業咖啡技能，成為家鄉古坑咖啡的最佳推銷大使。同時，陳清圳積極帶領學生親近自然，以登山活動和腳踏車環半島的多元化課程，幫助孩子走出教室，親身體驗自然與培養克服困難的精神耐力。

其教育理念更吸引許多家長將孩子轉到華南就讀，至今就學人數已逆勢升高到近90人，在一片偏鄉小校少子化的警報下，辦學成績令人刮目相看。

校園改變外，在社區活化方面也不落人後，陳清圳積極帶動社區一起翻轉，當看見社區長輩就醫的困難後，校長向信義房屋社區一家計畫，申請經費來興建社區醫療站，將原本荒廢的學校醫護室、改為社區醫療站，免去長輩們需要舟車勞頓下山看病的難題，也和信義房屋結下不解之緣。

日前信義房屋近百位志工再次造訪華南，幫助學校整理舊教室與清除老舊設備。同時也帶來物資親送至社區弱勢長輩家中，更和校長一起揮汗耕種社區共生田，整地種下小麥種子，未來收成也將回饋至社區弱勢。

陳清圳表示，從2008年起，每年信義房屋志工，都來社區服務2次，從陪伴孩子到協助社區農產採收，一路不間斷的陪伴華南，非常令人動容。

信義房屋高雄重愛店店長葉聖說，一直在社區中聽到校長跟師生的需要，也讓自己重新思考在分店的周遭，是否也有這樣需要幫忙的地方，也讓自己有更多服務他人的機會。從校園孩子用行動關心自己的家園，到企業志工的深耕投入，透過陳校長的穿針引線，華南社區的新風貌也不斷展開。

▲▼信義房屋近百位志工造訪華南國小，幫助學校整理舊教室與清除老舊設備。（圖／信義房屋提供）

▲信義房屋志工幫助學校整理舊教室。（圖／信義房屋提供）

關鍵字：雲林古坑咖啡社區志工華南社區信義房屋

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