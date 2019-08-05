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「鄰居熱水器排氣管對準我家！」屋主氣炸求救…網見亮點秒打臉：你也有錯

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▲▼原PO對於鄰居家的熱水器排氣管位置相當不滿。（圖／翻攝自mobile01）

▲原PO對於鄰居家的熱水器排氣管位置相當不滿。（圖／翻攝自mobile01）

記者朱世凱／台北報導

「鄰居家熱水器的『強制排氣管』對準我家窗戶，我該怎麼辦？」一名網友發文表示，他近日看見這個情況後，上網查資料發現，強制排氣管可能會排出一氧化碳，所以十分擔心家人身體受到危害，想詢問該如何解決問題。不少人看完都直呼「鄰居很缺德，可以檢舉違建了。」但也有人看見原PO家的排油煙管後反打臉，「你自己也有問題！」

這名苦惱的屋主在論壇「mobile01」表示，他看見鄰居家的熱水器「強制排氣管」對準他們家的窗口，擔心窗戶只要開著時，一氧化碳就有可能飄進屋內，導致家人生命受到危害，因此特地發文詢問網友意見，「請問我該怎麼做才好，有時候真的私心想著，應該用排油煙機管回敬他。」

▼有網友認為，原PO家的抽油煙機管反倒比較擾人。（圖／翻攝自mobile01）

▲▼原PO對於鄰居家的熱水器排氣管位置相當不滿。（圖／翻攝自mobile01）

不少網友看完後都回應，「突出物如果超過地界，可以要求拆除」、「非常沒水準的惡鄰，從沒看過這樣直直對準人家窗戶的」、「檢舉他違建會不會比較快一點」、「那個窗戶外推保證是違建！看起來還新新的，應該可以」、「先溝通看看，可能是安裝人員懶得做更改，直接裝上去的結果」、「風水上的大忌耶…就像鄰居拿一個大砲對準你家，而且一天開砲好幾次」。

不過也有人說，「你家抽油煙機的廢氣也可能飄到他家啊，怎不想想你也有問題」、「強排管出口處是密封的，排風的是側邊的小孔，應該沒影響」、「一氧化碳比較輕，加上熱氣往上，基本上不會害到你家」、「你的排油煙管也在那邊，鄰居都沒說話了，油煙還會黑黑臭臭的，是不是對方也要嘴你一下才好」、「一氧化碳排放到空曠地方你怕什麼？」、「油煙味真的會受不了」。

▼也有網友神解析，認為熱氣都會向上，所以兩方都不會受到影響。（圖／翻攝自mobile01）

▲▼原PO對於鄰居家的熱水器排氣管位置相當不滿。（圖／翻攝自mobile01）

更有網友指出，「其實這種都沒有什麼實際上的影響或是安全上的疑慮，主要感覺就是『讓人不爽、不受尊重』，把自宅的任何延伸物、突出物限制在自家地界內，這不是常識嗎？怎麼很多人不但沒常識還理直氣壯，原PO肯定可以檢舉鄰居違建。」但仍有一派針對原PO排油煙機管做回應，「感覺兩方都有錯，他可能也忍很久了，才會做得這麼明目張膽，建議有時間發文，不如找對方面對面溝通會比較好。」

關鍵字：熱水器抽油煙機排氣管屋主鄰居惡鄰違建

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