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影／天母未衰？7坪彩券店面換房東　單價破200萬創區段新高

ETtoday房產雲

記者張菱育／台北報導

天母僅不到8坪的「台灣彩券」屋主易手！今年5月北市士林區天母西路成交一筆1樓店面，總價1700萬元，面積僅7.83坪，每坪單價高達217.11萬元，單價創該路段店面歷史新高。

▲▼台北市士林區天母西路3號1樓之61，目前由台灣彩券行承租。（圖／記者張菱育攝）

▲士林區天母西路店面，單價創該路段店面歷史新高。（圖／記者張菱育攝）

據了解，該店面目前由「台灣彩券」承租，每月租金約1.6萬元。觀察實價揭露天母西路店面的租金行情，每坪月租金約在1800~3600元左右。

詢問目前承租方「台灣彩券」業者，對於該店面屋主換人當，表示不知情。

住商不動產天母西路加盟店店長林學良指出，此店面位於天母廣場周邊，平日出入的民眾多，加上周末有跳蚤市場，人潮熱絡，店面買方看好此區人潮與買氣，因此願意進場置產。

林學良分析，因此店面坪數小，所以單價也高，不少天母的店面買方，願意入手總價在2000萬元內的低門檻店面，此區店面月租金約4~5萬元，可做為手機、服飾、小藝品業等用途。

當地業者透露，雖然此店面投資報酬率不高，但是這裡的買方通常財力雄厚，擁有閒置資金購入小店面，現階段可以先收租使用，未來若小孩有開店興趣，可以收回來給自己的小孩做生意經營。

中信房屋行銷企劃部副理江龍名指出，天母商圈熱區從早期的天母東西路、移轉到忠誠路已經有一段時間了，天母西路市況雖然冷颼颼，但近期成交的小坪數店面，卻創下單價新高，主要原因還是低總價、加上含有增建或未登記建物，使得該物件坪效空間加大，對購屋人得以滿意而進場。

關鍵字：北市天母店面天母西路台灣彩券中信房屋住商不動產

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