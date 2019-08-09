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省錢為買房！他嘆「只能賺存錢」娛樂=0…痛苦問：意義在哪　網秒勸轉念

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▲▼買房,租屋,公寓,鄰居,冷氣,房東,陽台,中古屋,置產,房地產。（圖／pixabay）

▲許多人都希望擁有自己的小窩。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

買房是許多人的人生計畫之一，但為了這個目標，可能要很努力賺錢，甚至省吃儉用、降低生活品質。一名網友就發文，想問「一直省錢就為了買房子，意義在哪裡？」並說他指的就是自己，認為這樣的生活很痛苦，除了賺錢、存錢，其他都不能做，「為什麼要過得這麼辛苦？突然覺得好難過。」

這位網友在PTT的WomenTalk板上發文，分享自己難過的心情，「一直省錢就為了買房子意義在哪裡？」直呼他要講的人就是自己，「一直在賺錢，什麼都不能做，存錢存錢存錢，就是為了買一棟房子」，什麼娛樂都不太敢想。原PO忍不住質疑，為什麼要過得這麼辛苦，突然覺得很難過。

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▲▼買房子。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO認為，省錢為買房的生活相當辛苦，覺得很難過。（示意圖／Pixabay）

看到貼文後，大部分的人都紛紛勸他換個想法，「先苦後甘啊，難道要老了睡公園才來悔不當初」、「可以接受跟公婆住就不用省錢買房啊」、「等你買了房子爽度百分百」、「我買了房子車子後開銷都要超省的只能一切靠自己，沒辦法沒有有錢爹地，好處就是我的阿貓想怎麼破壞就怎麼破壞」、「買房也是強迫儲蓄，比你老了沒錢還要每個月付房租好。」

還有網友提供建議，「如果沒有計劃要小孩的話就買小公寓小套房嘛」、「如果是不婚族，買小一點的房子就好了」、「台北努力賺去南部或基隆買個200~300的就好，把自己拼到年薪百萬，這樣就算年花50，五年就有了」、「不然去中南部買咩！」

不過也有人認同原PO看法，「先苦後甘XD 是中了房仲或長輩多深的毒才有這種想法」、「人生難道是為了等著有天好好養老嗎」、「終於發現這種荒謬了嗎，請繼續思索所謂車房結婚生子想法是從什麼時候灌輸的。」

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關鍵字：買房省錢存錢PTT

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