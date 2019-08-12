從小住透天！他好奇「大樓沒儲藏室」雜物怎麼辦　網破盲點：空間是給人的

▲原PO好奇，住大樓的人沒有儲藏室要怎麼放雜物。（示意圖／StockSnap）

網搜小組／鄺郁庭報導

「住大樓的人沒有儲藏室怎麼辦？」一名網友發文表示，他從小家裡住透天，一樓就有車庫、倉庫，忍不住好奇，「住大樓公寓的人，像那種三房兩廳的，沒有地方堆東西怎麼辦？」會不會有一房拿來當儲藏室。看到貼文後，許多人馬上突破盲點，「你真的需要這些東西嗎」、「家不是買來『放』東西的。」

這位網友在PTT的home-sale板上發起話題閒聊，想知道住大樓的人家裡沒有儲藏室要怎麼辦，文中透露，因為他是鄉下人，所以從小就住透天，一樓當車庫和倉庫。原PO說，他看電影時，發現外國人也都會有一整個地下室當倉庫放東西，他就好奇，住大樓公寓的人，沒有地方堆東西要怎麼辦。

原PO舉例，像是「從小到大的紀念品、美勞作品、露營用品、自行車 、蛙鞋、換掉的傢俱、各種工具器具」，這些全部都要丟掉嗎，「自製釀酒或自製清潔劑要放哪？會有一房專門拿來當儲藏室嗎？」

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▲大樓空間有限，一定得有效運用。（示意圖／pixabay）

看到貼文後，馬上有人直呼，「你應該思考的是你真的需要這些東西嗎」、「把家裡變資源回收場喔」、「從小到大的美勞作品……為什麼你說的我只覺得是需要？換掉的家具幹嘛要留下來？家不是買來『放』東西的」、「從透天換到大樓的路過，會學會斷捨離」、「現在房價那麼高，我認為空間是給人住的而不是雜物。」

不過也有網友認為，「空間不夠就是斷捨離，夠當然就是來一個儲藏室呀」、「個人也推崇極簡生活，但不覺得原PO這樣算垃圾場，這些東西都算是會用到的東西啊。紀念品也有紀念價值，留著合理」、「裝潢就有收納空間啦！然後要養成整理習慣」、「講到底還是錢的問題哈哈，沒錢買多餘的空間就好好斷捨離啦！」

還有人教有錢人的做法，「空間買大一點，做整面牆的展示櫃，裡面都放你所謂的紀念品和收集的公仔之類的東西，工具器具用品另外找一個房間當儲藏室，沒用的傢俱就丟掉了」、「還有另一種做法，現在很流行租倉儲空間，你如果不想要丟掉可以去租一個來放。」

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