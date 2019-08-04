設計團隊「超神3空間技巧」　40年老屋變身時尚現代宅！

▲清淺溫潤的木質元素，表述一致性的延伸畫面感，彰顯寬敞療癒的空間感受。（圖／翻攝自幸福空間，下同）



記者吳鎮良／綜合報導

在晚輩的鼓勵及緣於對原社區的熟悉與安全感，屋主決定將40幾年的老房子重新翻整，用簇新的心情風貌，活出精彩適意的人生下半場。除了根治漏水、鋼筋生鏽外露等老屋問題，「尚揚理想家空間設計／造宇築設計」重新梳理格局動線，透過巧挪客廳位置、開放規劃、弧形玄關的設計手法，將公領域從原先空間零碎、採光幽暗的不良屋況，蛻變而成寬敞、明亮的大器空間。

設計師整合進入廚房前的過道，打造雙一字型機能，完美解決舊廚房收納凌亂、檯面不足的困擾。考量屋主生活習性，藉由縮減主臥面積，讓渡出次臥空間，令常回家探望的兒子也能擁有專屬臥房。不需要的主衛浴缸也被移除，並在調整主、客衛尺寸後，兩間浴室皆得以具備乾濕分離的理想效果。透過精準調整的空間配置，圍塑出貼合未來生活形態所需要的空間規劃。

▲進門左右方別為客廳及餐廚空間，左側玄關採弧形設計，消弭視覺及動線上直角的尖銳，形塑更為流暢安全、別具一格的流線美學空間。



▲圖片左側立面盡頭的客衛採用灰系美耐板隱形門設計，也順勢虛化了客衛正對餐敘區的存在感；廚房拉門中段選用霧面玻璃銜接，維持空間通透又能遮掩烹飪時廚房的忙亂情景。



陳元旻設計師表示，我們將全室地坪的高低落差整理為同一水平線，打造無障礙安全空間，並於原本老式磁磚上覆蓋木地板，如此可節省地坪工程成本；清淺溫潤的木質元素，表述一致性的延伸畫面感，彰顯寬敞療癒的空間感受。

顛覆屋主原以為純白才能帶來舒適感的迷思，設計師陳元旻以灰階調入木質或奶茶色的溫度，織入自然光影與人工光韻，清淺素雅的色調筆觸，空間不會過於冰冷，彷彿瀰漫輕暖宜人的安定氣息，釋放紓壓放鬆的溫馨愜意，令屋主更能享受自在優雅的樂齡生活。

▲「尚揚理想家空間設計／造宇築設計」將客廳移至採光面，並利用玄關隔屏補足電視牆線，以大理石面為中軸，左右對稱相同的木質語彙，鋪排電視牆優美平衡的視覺比例。