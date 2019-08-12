傳統三合院X工業風！復古紅磚成視覺焦點　「飛瀑效果」超吸睛

▲電視牆利用石皮原始不造作的鑿痕面，底襯毛絲面不鏽鋼，搭配光帶的營造，創造出飛瀑的視覺效果。（圖／翻攝自幸福空間，下同）



記者吳鎮良／綜合報導

想要同時擁有視覺與聽覺的雙重饗宴嗎？考量商品特性和外觀設計，在「尚揚理想家空間設計」的建議下，決定將39坪的房屋以懷舊工業風元素為主題，透過材質和色調的呼應，讓視聽設備和空間融為一體，不僅帶來視覺和聽覺的雙重饗宴，也刺激消費者的感官意識。

以傳統的三合院建築為謬思，利用復古紅磚延展視覺焦點，透過不同角度的堆砌手法，讓平整的牆面帶來高底起伏的序列，如海平面的波浪般循序漸進，形成的律動的意象，創造出膨脹的立體感。陳元旻設計師表示，「電視牆利用石皮原始不造作的鑿痕面，底襯毛絲面不鏽鋼，搭配光帶的營造，創造出飛瀑的視覺效果。」

▲平整的復古紅磚牆面，循序漸進的起伏著，創造出波浪的律動意象，帶來流動的視覺效果。



▲透過不同角度的堆疊方式，讓牆面帶來高底起伏的序列，創造出立體層次感。



整個客廳沒有多餘裝飾的天花板，以美絲板打造成格柵造型，搭配黑色擴散板、軌道燈，呈現出工業風的設計語彙。設計團隊透過不同角度的堆疊方式，讓牆面帶來高底起伏的序列，創造出立體層次感，並且以仿古處理的大理石為基底，兩旁使用黑色釉面磚，堆砌出對稱的柱體，營造沉穩靜謐的人文氛圍。

兩端對應的主牆分別運用石皮搭配毛絲面不鏽鋼，營造出飛瀑的端景效果；另一端運用仿古面大理石搭配鐵件，營造沉穩靜謐的人文氛圍。在兩側柱體鋪貼黑色釉面磚做銜接，讓空間媒材色系相呼應，打造出和諧一致的風貌。

▲以仿古處理的大理石為基底，兩旁使用黑色釉面磚，堆砌出對稱的柱體，營造沉穩靜謐的人文氛圍。