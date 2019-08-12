租客入住新套房！打開衣櫃一看嚇壞：「恐怖長髮女頭」滾出…房東秒失聯

▲新套房衣櫃內竟藏「恐怖女頭」。（圖／翻攝自看看新聞）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名年輕女孩小祝（化名）近日新租一間套房，沒想到才搬進去2天，她就再也不敢繼續住下去了。小祝表示，自己當時打開衣櫃想放衣物和雜物，就看見一個長頭髮的女頭滾出來，更可怕的是，人頭旁還有吸毒工具，嚇得她連鞋子都沒穿好就奔出房門。小祝事後向房東抱怨此事時，對方敷衍幾句便果斷失聯了，讓她相當傻眼。

據《看看新聞》報導，小祝表示，她在上（7）月23日搬進重慶市渝中區張家花園街78號，並且和房東簽訂1年的租賃契約；房東當時囑咐，家裡的家具年久失修，可以的話最好不要動。不過小祝的東西實在太多了，在徵得房東的同意後，她打開唯一一個沒有用釘子封閉的衣櫃，沒想到一打開，就看見一個長頭髮的女頭滾出來，讓她嚇得直接離開現場。

▼小祝後來得知，女頭其實是情趣玩具。（圖／翻攝自看看新聞）

小祝說，除了那顆假人頭以外，櫃子裡還有吸毒工具，她只好要求朋友陪她回租屋處看個仔細，並且請警方到現場幫忙。員警經過辨認後發現，人頭其實是一個充氣娃娃，吸毒工具則被帶回派出所保管。小祝得知真相後，憤怒向房東表達自己想退租的意願。

▼小祝一臉嫌惡看著女頭。（圖／翻攝自看看新聞）

不過房東卻說，房子一直在出租，這些東西也不曉得是先前哪一位房客所留下的，「只要丟掉就好了，不需要大驚小怪啊！」之後就直接失聯，不願讓女孩有退租的機會。小祝在不能和房東取得聯繫的情況下，就聯繫上房東的家屬，並且經過協商後，同意只拿回一半押金，隨後立刻搬出恐怖套房，結束這場驚魂記。

▼衣櫃內還有吸毒工具，讓小祝十分害怕。（圖／翻攝自看看新聞）

網友看完後也錯愕回應，「房客真的有夠倒楣的」、「這房東也太不負責任，還直接消失，連過去房客的來歷都不知道」、「房東他們是不是都靠這招賺錢啊」、「好衰，不知道能不能告個什麼賠償」、「聽到房東說家具年久失修，我大概就不會想租了」、「女孩子一人在外果然要很夠膽」。