冷氣裝1個月就壞！他怨乾等1天「客服態度差」　網回應超中肯

▲夏天是冷氣買賣與服務旺季，原PO正巧碰上新買的冷氣故障，還受客服的氣，讓他相當傻眼。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者張靖榕／綜合報導

一名網友衝著品牌聲望，於6月底安裝了4台日立冷氣，沒想到不出2個月就故障，打電話給客服也沒有得到正面回應，還被以不耐煩的口氣要求「拜託，請你直接跟當地的聯絡」，讓他非常傻眼，「再也不會相信日立有多好的品質」。不過眾人反應不一，其中一名網友則說，考量到夏季是旺季，維修沒辦法隨叫隨來，之前的經驗也是報修後都得等上幾天。

原PO於2日下午3時在「Moblie 01」發文表示，因為夏天到來而決定在6月底安裝4台日立RAC-71HK型冷氣，「想說廣告說的，在地生產壓縮機、日本製造，品質上應該是有保障，結果7月31號就故障了，故障原因是完全無電源。」他說，原本只是單純想說自認倒楣，先上網申請網路報修，結果隔天等了一天，完全沒接到任何電話聯繫，才忍不住打電話去客服詢問。

電話接通後，原PO問該名客服何時能處理，等客服看完原PO的網路報修單後，也只是回答新品不良，「技師會再跟你聯絡」。他表示，對方在電話中一直不耐煩的鬼打牆，重點態度也不是很好，於是轉而撥打該公司全年24小時無休的E服務。

「結果更糟，聽到我要報修，查到單號就說這不是本區服務的，態度立馬轉變」，原PO抱怨道，E服務本該是服務全省的，卻被對方不耐煩的回應「拜託，請你直接跟當地的聯絡」，接著就掛斷了，讓他相當無奈。不過就在原PO抱怨過後3小時內，該公司人員抵達現場，並檢查出問題出在室外機基板故障造成無法運轉，已在30分鐘內完修故障機台，也讓心情轉好的原PO開心地說，「驗證了一晚看起來已經正常，謝謝各位！」

對於客服及品質，都有部分網友反映「確實沒以前好」、「常常叫半天才來，來了又把責任推給安裝的店家」，不過一名網友表示，自家使用日立冷氣超過10年了，也非第一次故障，「我前天報修，昨天工程師來電直接約下午檢查問題，來之前還有電話通知大約15分鐘後會抵達報修現場」，「這不是我第一次報修，每次流程跟服務的感覺也都一樣，保持SOP。」

另一名網友則說，夏天本就處於旺季，「各家服務都挺繁忙的，維修是沒辦法隨叫隨來，我之前第一次用線上報修異音，也是等了幾天，維修人員才來檢查與維修。」