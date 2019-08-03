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嬌妻傳「拉鍊粉色包」逗弄早回家　木頭尪一看：爛包！慘跪2天求撓

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▲嬌妻傳「拉鍊粉色包」逗弄早回家　木頭尪一看：爛包！門口跪2天求撓（圖／翻攝爆廢公社）

▲原PO竟嫌「爛包」，簡直是膽大包天！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

網搜小組／劉維榛報導

想暗示早點回家「放鬆一下」，怎料遇上不解風情的木頭老公，心理實在有苦說不出！一名人夫透露，日前老婆傳一張包包照片，內裡是粉色布料，拉鍊還超大張開，嬌嗔隔空喊話，「想要這個包就早點回家」，讓他有看沒懂，甚至白目嗆聲「我幹嘛要妳這個爛包？」下場慘翻天。

一名男網友在臉書《爆廢公社》傻氣發文，數日前他和朋友晚上聚餐，大夥聊得正起勁時，手機訊息響了，原來老婆傳照片來，撒嬌甜喊「想要這個包就早點回家！」原PO一看畫面中的包包，當下一頭霧水，不加思索回嗆「我幹嘛要妳這個爛包？」

此話一出不得了，可把老婆大人給惹毛了，嬌妻一秒變母老虎，然而原PO還是不明白，自己犯下什麼滔天大禍，無奈向廢友討拍，「我從昨天晚上回家就一直被鎖在家門外到現在，我到底做錯了什麼？」

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▲嬌妻傳「拉鍊粉色包」逗弄早回家　木頭尪一看：爛包！門口跪2天求撓（圖／翻攝爆廢公社）

▲網友笑壞一片！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

比悲傷還要悲傷的故事，掀起近8名網友笑到嘿咕，紛紛化身老司機下凡來解答，「 包包換鮑鮑」、「粉紅色的鮑」、「真的只能說…活該」、「爛鮑也是你搞的啊」、「單身的實力」、「拉鍊拉起來」、「你一輩子睡廁所」、「還讓你活著發問，老婆真是慈悲心腸」、「看到照片直接面壁」。至於怎讓老婆消消氣，有人笑答，「塞滿小朋友就開門了！」

關鍵字：老婆包包照片回家

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