112坪獨棟豪宅「只賣310元」竟然沒人買！　驚人原因曝光

▲這棟有110年歷史的維多利亞式豪宅，在2017年時喊價10美元（約新台幣310元）要賣。（圖／翻攝自Realtor地產網站）

記者王麗琴／綜合報導

美國新紐澤西州蒙特克萊（Montclair）地區，有一間110年歷史的維多利亞式豪宅，在當地市價約135萬美元（約新台幣4247萬元），但它招售後卻一直乏人問津，就算在2017年時曾以極低的折扣價格10美元（約新台幣310元）要來出售，令人難以置信的是，仍然沒有人願意買下它。

據《紐約郵報》報導，這棟豪宅名為奧布里路易斯之家（Aubrey Lewis House），面積有4000平方英呎（約112.4坪），是一棟擁有110年歷史的豪宅。這棟豪宅不僅有6間臥室、3間浴房，還擁有一個網球場和一間馬房。它是在1906年由著名建築師Dudley S. Van Antwerp所建造並持有。其後，在豪宅多次轉手時，曾被美國第一位非裔美籍FBI探員路易斯（Aubrey Lewis）買下，路易斯同時也是美國聖母大學（Notre Dame University）的首位非裔美式足球隊隊長，後來甚至成為財富100強企業的高層人員。

▲美國有名的美式足球隊隊長路易斯（Aubrey Lewis）曾是這棟豪宅的主人。（示意圖／翻攝自pixabay）

不過這段經歷並沒有替這棟豪宅加分，反而它曾在2017年7月首次以10美元的價格要出售，卻慘到乏人問津。據了解，這棟豪宅賣不出去的主要原因是，雖然蒙特克萊鄉鎮規劃委員會已經同意該塊土地的開發，但歷史保護委員為捍衛這棟擁有110年歷史的古蹟，要求買者不能拆除房子而是要整棟搬移，且買主必須在原址4分之1英里（約0.4公里）內的地方，找到另一塊地將整棟豪宅搬移過去。

整個搬遷費用最多可能要花20萬美元（約新台幣629萬元），還要加上購買附近土地的費用。不過，全部加起來還是

比原價135萬美元要來得便宜很多，但當地房地產經紀人懷特（Laurena White）表示，她沒有見過這樣的買賣案例，她也認為不會有人願意在購買房子的同時，又要負擔一筆房子的搬遷費用。

這棟10美元的豪宅終究還是沒有賣出，當地人最後也失去了這棟古蹟以及其背後的歷史，因為後來這裡的土地被賣出後，房子也被拆除，目前原址已經被起價80萬美元（約新台幣2517萬元）的精緻住宅所取代。