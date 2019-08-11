ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

法國傳奇老婦「用一間房子作賭注」　竟讓她老來衣食無缺

ETtoday房產雲

▲▼ 0

▲20歲的珍妮·卡爾門。（圖／翻攝自維基百科）

記者王麗琴／綜合報導

法國有一名傳奇老婦，她不僅是近代最長壽紀錄的保持人，甚至比她的孫子還多活了十幾年。不過她最為人津津樂道的故事，不是她如何保持長壽的秘訣，而是她用一間房子與一位律師作賭注，讓她在高齡且沒有人奉養的情況下，依然保有衣食無缺的生活。

這名傳奇婦人名叫珍妮·卡爾門（Jeanne Louise Calment），她在1875年出生於法國亞爾（Arles），1997年逝世，總共活了122年又164天。卡爾門是在21歲的時，嫁給了家境富裕的遠房堂親Fernand Calment，從此過著不需要工作的舒適生活。但好景不常，1934年時，她35歲的獨生女死於肺炎，1942年她的丈夫去世，1963年她的孫子也因車禍而身亡，這時她已經高齡88歲。

▲▼ 0

▲世界最長壽人瑞卡爾門。（圖／翻攝自Twitter／@TechElderCare）

1965年，已經90歲的卡爾門，因為膝下已無子嗣，無人可奉養她，於是她做了一個賭注，她用自己在亞爾市的房子，和一個名叫François Raffray的律師，簽署了一份協議，這種協議稱之為「反向貸款」，意即François支付卡爾門每個月2500法郎（約為現在台幣7萬9278元）的生活費，直到她去世為止，但是她去世之後，名下的房子要歸François所有。

當時47歲的François原本打著如意算盤，想說卡爾門已經90歲了，即使連續支付10年的生活費，也等同房子本身的價值，除非卡爾門活超過100歲，不然這根本是一筆穩賺不賠的生意。

沒想到卡爾門的確是萬中無一的奇人，她在85歲時才開始學習擊劍，到了100歲時，仍常騎著腳踏車在城市裡閒逛，到了114歲還行動自如的四處行走。當卡爾門在110歲時，她還很不好意思的寄了張聖誕卡給律師，向François道歉說自己這麼久還不死，實在浪費他很多錢。

▲▼ 0

▲卡爾門歡慶121歲。（圖／Alejandro Navarro Yáñez／@Alexny_85）

這時候，François已經悔死了，但他不能反悔，因為根據協議，如果他停止支付生活費，遺產協議便會自動作廢，那他之前的投資就全部血本無歸了。

1994年，卡爾門入住老人院，這讓François看到了一道曙光，不過遺憾的是，在卡爾門入住老人院的第二年，也就是1995年，77歲的律師François卻因為癌症而先離世了。也就是說，到François去世這一年，他已經付給卡爾門920,000法郎（約為現在台幣2917萬元），遠超過房子本身價值的好幾倍。

不過François是一個有職業道德的好律師，在他彌留之際，仍然不忘囑附他的妻子，要繼續支付生活費給卡爾門。

▲▼ 0

▲卡爾門的出生證明。（圖／翻攝自維基百科）

1997年8月4日，卡爾門去世，享年122歲，是目前世界上普遍公認最長壽的人瑞列為《金氏世界紀錄》。她橫跨一整個世紀的一生，其實充滿了傳奇色彩，她曾在小時候見過畫家梵谷，還參加過法國著名作家維克多·雨果的葬禮，見證1889年埃菲爾鐵塔完工，還經歷了兩次世界大戰。

雖然後來有學者研究認為，卡爾門其實早在1934年就過世，她的女兒伊瑪（Yvonne Calment）為了逃避遺產稅，所以頂替了母親的身分，不過這項研究還是沒有提出確切的證據，所以她還是近代最年長壽的紀錄保持人。

關鍵字：法國Jeanne Louise Calmeny卡爾門珍妮·卡爾門

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

人口紅利、軌道經濟！台中「根基穩、實力強」　未來10年發展看好

隨著台中機場升格中部國際機場，捷運綠線通車在即，近期中美貿易戰吸引大量台商回流，各界最看好的經濟大熱區竟非首都台北，而是過去以傳統機械機具製造業起步，並在世界具領導優勢的台中工業區，加上先前遷都議題更一度掀起台中熱，許多人預期台中未來十年的發展將有機會超越台北。

6月8日 10:00

前4月商用不動產交易近1200億　工業地是主角

全台商用不動產土地交易熱，據商仲業者統計，前4個月總交易金額達1199億元，對比去年同期，成長161%。其中，受台商回流設廠影響，工業地交易金額即占281億元，近4分之1強。

6月4日 14:31

還想再等更便宜　北市4行政區單月賣不到30戶　

北市住宅大樓價格已經連續12個月，滑出一坪60萬元水準，不僅如此，今年2月交易量大減近4成，其中中正、松山、南港、大同單月交易戶數低於30戶。房仲業者分析，北市房價近2年仍在區間盤整階段，單月均價雖未重回6字頭門檻，但跌幅並不大，處於較穩定狀態，且2月受年節假期影響、工作天數有限，或多或少影響房屋交易量。

6月4日 13:25

包租代管不接地氣　4大敗筆浪費納稅人血汗錢

包租代管出包頻頻，包括積欠房東租金、假合約詐領獎勵金等事件，接二連三鬧上新聞版面。對此，房地產業界大老跳出直指，包租代管倉促上路，「根本是為『空屋移轉社宅』掩飾政績，同時違建戶還能納入獎勵對象範圍，也未明訂獎勵對象應為空，加上打高空的理論派，難以執行。」4大敗筆，致使該法弊端連連，令人心寒。

6月4日 12:44

狂起雞皮！淡水18層大樓「神秘白框打X」　網愣：外星人做記號

密集恐懼症慎入！有民眾行經淡水路上，驚見某社區大樓外牆上，畫滿無數個框框，還出現「X」符號，彷彿是外星人做記號般，讓人越看越毛。

6月4日 11:57

影／北市新案單價只要25萬元　這種算法惹民怨

對岸同胞入侵買房？連宣傳單都專為他們所設計嗎？近期在網路上高度流傳的一張售屋宣傳單，標榜「台北市蘊藏一個國際村」，距離松機國門甚至只要1.5公里，如果沒仔細看，單價25萬元煞是吸引人，但該單價卻是以「平方公尺」計價，而非台灣慣用的「坪」，若換算每坪單價，則已來到8字頭。對此，負責該建案銷售的人員指出，「近期看屋的，有不少國際級人士，平方米計價，是國際趨勢，並非譁眾取寵。」

6月4日 11:53

垃圾變身居家好幫手？　4招牛奶盒起死回生術

很多外食族或是大學生習慣在外解決三餐，一經過便利商店，突然就會想來一杯冰冰涼涼的飲料。而每當喝完一杯飲料，就等於製造了一個需要再加工回收的垃圾。你有想過這些「可回收垃圾」可以有其他用途嗎？對此，信義居家提出4招牛奶盒活用術，讓垃圾也能變成居家好物。

6月4日 11:51

汐止新建案「37坪4房」怎麼隔？　網推「書廚心洞」新空間

買房是人生大事，新北市一起新建案廣告標語引起網友討論，因為廣告上寫著「37坪、4房」，讓人開始好奇「37坪扣掉公設後，4房到底要怎麼隔間？」

6月4日 10:43

8000元租豪宅透天！鏡中驚現「爛臉女躺浴缸」　閨蜜抖查…和凶宅同地址

小心租金太便宜有「詭」！一名女網友發抖直呼，日前朋友在高雄找到一間豪宅透天，租金8000元實在太便宜，本來與房東相約晚上看房，怎料原PO還沒到現場，就在鏡子裡看見一名女子全身鮮血倒臥浴缸裡，她嚇得輸入地址查網，竟發現是凶宅。

6月4日 10:28

MLD進駐微風南山驚傳失利？3餐廳開店2個月全熄燈　震撼業界

高雄MLD集團旗下étage 15 ENJOY TABLE、悅品飲茶及悅品擺酒3間餐廳，4月1日才斥資8千萬進駐微風南山百貨，不過沒想到短短2個月卻突然無預警停業，3家餐廳在日前公告只營業到5月31日，只開店60天也引起業界震撼。

6月4日 04:09

讀者迴響

熱門新聞

神農路下雨就淹水　網揭真相很正..

收入台灣前10%　台北市根本住..

桃園幾乎沒商圈能逛？在地人點出..

房東2條件…約到期退2萬4　網..

她買大創發票收納神器　網喊買！

他內湖上班想買房　網大推這：又..

她8月電費繳10912元　網1..

台中飲料店4個月收攤！網：快閃..

他睡「木椅陣」涼翻　網驚：母湯

電梯夾樓中間…他傻了！網勸別買

ETtoday房產雲

最新新聞more

威廉全家飛海島度假　每週租金1..

傳奇老婦用命賭房　結局竟神展開

「美河市」屋主轉手賺千萬是假象..

美國置產這城市最穩　房價暴跌機..

台中飲料店4個月收攤！網：快閃..

收入台灣前10%　台北市根本住..

神農路下雨就淹水　網揭真相很正..

桃園幾乎沒商圈能逛？在地人點出..

他內湖上班想買房　網大推這：又..

全校僅23名學生...斑駁圍牆..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366