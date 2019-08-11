法國傳奇老婦「用一間房子作賭注」　竟讓她老來衣食無缺

▲20歲的珍妮·卡爾門。（圖／翻攝自維基百科）

記者王麗琴／綜合報導

法國有一名傳奇老婦，她不僅是近代最長壽紀錄的保持人，甚至比她的孫子還多活了十幾年。不過她最為人津津樂道的故事，不是她如何保持長壽的秘訣，而是她用一間房子與一位律師作賭注，讓她在高齡且沒有人奉養的情況下，依然保有衣食無缺的生活。

這名傳奇婦人名叫珍妮·卡爾門（Jeanne Louise Calment），她在1875年出生於法國亞爾（Arles），1997年逝世，總共活了122年又164天。卡爾門是在21歲的時，嫁給了家境富裕的遠房堂親Fernand Calment，從此過著不需要工作的舒適生活。但好景不常，1934年時，她35歲的獨生女死於肺炎，1942年她的丈夫去世，1963年她的孫子也因車禍而身亡，這時她已經高齡88歲。

▲世界最長壽人瑞卡爾門。（圖／翻攝自Twitter／@TechElderCare）

1965年，已經90歲的卡爾門，因為膝下已無子嗣，無人可奉養她，於是她做了一個賭注，她用自己在亞爾市的房子，和一個名叫François Raffray的律師，簽署了一份協議，這種協議稱之為「反向貸款」，意即François支付卡爾門每個月2500法郎（約為現在台幣7萬9278元）的生活費，直到她去世為止，但是她去世之後，名下的房子要歸François所有。

當時47歲的François原本打著如意算盤，想說卡爾門已經90歲了，即使連續支付10年的生活費，也等同房子本身的價值，除非卡爾門活超過100歲，不然這根本是一筆穩賺不賠的生意。

沒想到卡爾門的確是萬中無一的奇人，她在85歲時才開始學習擊劍，到了100歲時，仍常騎著腳踏車在城市裡閒逛，到了114歲還行動自如的四處行走。當卡爾門在110歲時，她還很不好意思的寄了張聖誕卡給律師，向François道歉說自己這麼久還不死，實在浪費他很多錢。

▲卡爾門歡慶121歲。（圖／Alejandro Navarro Yáñez／@Alexny_85）

這時候，François已經悔死了，但他不能反悔，因為根據協議，如果他停止支付生活費，遺產協議便會自動作廢，那他之前的投資就全部血本無歸了。

1994年，卡爾門入住老人院，這讓François看到了一道曙光，不過遺憾的是，在卡爾門入住老人院的第二年，也就是1995年，77歲的律師François卻因為癌症而先離世了。也就是說，到François去世這一年，他已經付給卡爾門920,000法郎（約為現在台幣2917萬元），遠超過房子本身價值的好幾倍。

不過François是一個有職業道德的好律師，在他彌留之際，仍然不忘囑附他的妻子，要繼續支付生活費給卡爾門。

▲卡爾門的出生證明。（圖／翻攝自維基百科）

1997年8月4日，卡爾門去世，享年122歲，是目前世界上普遍公認最長壽的人瑞列為《金氏世界紀錄》。她橫跨一整個世紀的一生，其實充滿了傳奇色彩，她曾在小時候見過畫家梵谷，還參加過法國著名作家維克多·雨果的葬禮，見證1889年埃菲爾鐵塔完工，還經歷了兩次世界大戰。

雖然後來有學者研究認為，卡爾門其實早在1934年就過世，她的女兒伊瑪（Yvonne Calment）為了逃避遺產稅，所以頂替了母親的身分，不過這項研究還是沒有提出確切的證據，所以她還是近代最年長壽的紀錄保持人。