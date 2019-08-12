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好市多二館進駐北屯機捷特區　複製南屯8期成功經驗後勢看好

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▲▼北屯機捷特區松竹領航建案。（圖／記者李忠憲攝）

▲松竹領航建案坐擁雙捷三站，到站到家，交通相當便利。（圖／記者李忠憲攝）

記者李忠憲／台中報導

北屯捷運機廠特區近年正夯，建商已推出近10個建案，主因就是知名賣場好市多（COSTCO）二館明年將進駐，預料將可複製南屯8期重劃區成功經驗，帶動當地及周邊區域發展人潮。

位於南屯的8期重劃區房市在2006年之前缺乏討論度，每坪約莫在9萬元，乏人問津。在知名賣場好市多進駐後，立刻帶動當地發展及房市，在好市多得標、開幕後，形成商圈，房價每坪就漲到13萬5千元，2012年迪卡儂開幕漲到23萬5千元；2018年秀泰影城開幕，更漲到33萬。由此可見，8期的成功起飛，就是因為好市多的帶動。

▲好市多Costco ,北高雄大順店,義享天地,購物。（圖／記者謝婷婷攝）

▲台中好市多二館將進駐北屯機捷特區，圖為示意圖。（圖／資料照）

台中第一條捷運綠線2020年底即將通車，位於台中市中心的北屯區因為屬於機廠總站所在地，加上台中市府規劃下，機廠捷運特區成為近年台中最夯的重劃區。在傳出好市多二館2020年也將進駐後，外界也預期，8期成功模式將可在該處完全複製，也將帶動當地及周邊發展。

和峻建設所興建的「松竹領航」建案，位處機廠特區第一排，全案分為「竹月館」與「松風館」2塊基地，目前先動工的竹月館，坐擁雙捷（捷運綠線/台鐵紅線）三站（捷運G3、G4站、台鐵紅線松竹站），到站即到家。其基地面積約950坪，總戶數209戶，包含6間店面，公設比約32.7%。

▲▼北屯機捷特區建案松竹領航。（圖／業者提供）

▲▼松竹領航坐擁雙捷三站，交通便利，週邊生活機能好。（圖／業者提供）

▲▼北屯機捷特區建案松竹領航。（圖／業者提供）

竹月館除由國際建築大師吳六和、結構技師張成鉅等團隊共同打造，前後棟建物分別為地上13層及12層，地下都3層，房型有2房及2+1房，坪數介於26至34坪。前後雙陽台，無暗廳暗房問題。竹月館今年6月公開至今已銷售近7成。

▲▼北屯機捷特區建案松竹領航。（圖／業者提供）

▲▼松竹領航松月館前後雙陽台，無暗廳暗房。（圖／業者提供）

▲▼北屯機捷特區建案松竹領航。（圖／業者提供）

業者表示，竹月館每坪成交單價約21到24萬元，增值空間大，目前推出29坪大二房房型廣告戶優惠，售價588萬元，在區域十分有吸引力。竹月館在交通建設、商圈進駐等機能逐一到位後，有強大的支撐力道，因此開案即熱銷，成績亮眼。

關鍵字：松竹領航北屯機廠機捷特區好市多台中市房產台中房產

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