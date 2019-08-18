親美遭俄羅斯制裁　喬治亞共和國「20萬就能買房」千萬美景收眼底！

▲喬治亞為全球物價最低國家。（圖／Pixabay下同）

記者陳亭伃／綜合報導

說到俄羅斯的前身，「蘇聯」包含的國家相當廣，然而在解體後這些加盟國的經濟，卻不如其他歐美大國好，但仍相當自給自足。其中喬治亞共和國位於歐亞交界代，高加索區域北鄰俄羅斯、南邊和土耳其、亞美尼亞、亞塞拜然緊鄰。

喬治亞從在歷史上就相當有自侮風格，不僅歷史融合東西方外，在蘇聯解體後，喬治亞成為世界上「物價最低」的國家，其中的原因包括，親美遭到俄羅斯制裁，所以發展較為緩慢。雖然國民生產值不高，但物價也相當偏低，好比說房子一平方公尺只要900元美金（約台幣27000元）因此若是如台灣的上班小資族，到喬治亞生活根本是土豪。

此外，不僅房價偏低，在喬治亞購買高檔名車價錢也相對較低，賓士、BMW也可能一般人都能負擔的起。不少觀光客對於喬治亞的美麗風景很有興趣、很難忘，除了房價偏低外，就連五星級飯店一晚也不超過2000塊台幣，當地課稅極低，可以說是相當划算。

綜觀喬治亞在2017年的國內生產總值約151.6億美元，光是一餐飯只要100～150元台幣就能吃到烤雞、烤肉、麵包、沙拉等料理。便宜的物價、房價讓不少周邊國家的人民，願意掏錢進駐投資房地產，還能夠一覽被上帝遺忘的後花園「喬治亞」美麗的風光。

▲不僅物價低、房價也低。