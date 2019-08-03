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「東北邊=鬼門」浴室風水大忌...會出大事？專家一招化解

ETtoday房產雲

作者：幸福空間

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風水學是以與大自然和諧相處的思想為基礎，而日本的風水學則將這種概念帶進家裡。只不過，即便建造房屋時費盡巧思，有些房子的格局也無法做到完美。這個時候，只要在採光設計下點功夫，設置代替陽光的光源和熱源就好。

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 此外，如果把家中設計成北邊為山、東邊為川、南邊為原、西邊為街的格局，可以改善採光和通風，讓新鮮的空氣往家裡流動。比方說，把大型家具當做山，置於北邊；「流動的河川＝移動的東西」；東邊放置移動頻繁的家具和發出聲音的物品；陽光撒落的南邊則放置小型家具；西邊日曬強，所以盡量不放置物品等。

第三章將為大家介紹，有錢人都這樣做的方位布置祕密。

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TIPS. 1：有錢人在北邊的書房擬定作戰計畫

北邊掌管人際關係。例如，當你想冷靜下來，重新審視不盡理想的人際關係時，在北邊思考就非常有效。 北邊安靜、陰涼，是最適合靜下心來思考事物的方位，也是必須冷卻頭腦、平靜內心、仔細思考時的最佳場所。 由此來看，身為戰略家的有錢人，應該經常在北邊的書房一個人冷靜地思考。此外，北邊也是適合悠閒閱讀的好地方。假若北邊作為這種用途的話，裝潢應該要讓人感到平靜、溫暖，不要過於華麗。如果北邊是家人團聚的客廳，則裝潢明亮、熱鬧為佳，但若為小房間的話，建議利用北邊的特質，規劃成安靜的書房。

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TIPS. 2：有錢人家的東北邊沒有廁所

就像風水學所說的，東北邊是鬼門，陰暗且潮濕，不適合水類之物，因此把廁所和浴室設在東北邊的風水不好。雖說如此，但公寓大廈等建築結構，廁所和浴室有可能是設在東北邊。遇到這種情況時，經常打掃，讓東北方保持乾淨整潔就好。尤其浴室容易發霉，要特別注意。

 另一個東北邊不討喜的理由是寒冷。在沒陽光、寒冷的地方，露出肌膚洗澡或上廁所對身體不好。而且身體吹到寒風，也容易著涼生病。其實只要了解並做好預防就沒問題。請多加利用地墊和暖氣。地墊以紅色、橘色、黃色等暖色系顏色為佳。馬桶蓋請蓋上。

 

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TIPS. 3：有錢人用畫和植物裝飾東邊

東邊可以帶來成長、活躍、新穎的能量，若在東邊放置具有相同含意的東西，例如成長中的植物、充滿活力生氣的畫等，可以放大效果。配合各個方位的含意和能量，放置相同或相似的物品效果佳。例如，裝飾畫掛在哪都可以，但是配合方位裝飾相同特質的畫，效果更好。而在容易帶來厄運的北邊和東北邊，則適合用明亮的畫趨吉避凶。 

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TIPS. 4：有錢人吸收東南邊最強的能量

東南邊是適合發展的方位。東南邊和東邊一樣，為太陽上升的方位，因此也具有誕生、成長的含意。東南邊是能量最強的方位。所以，東南邊有玄關或大窗戶的房子，能帶進誕生、成長、發展這類正向的氣，是風水非常好的房子。實際上，很多有錢人家的玄關都位在東南邊！

東南邊的方位能量強，除了玄關之外，作為客廳、工作室、寢室也不錯。而且東南邊有助於學習，也很適合作為兒童房。為了讓吉氣容易進來，東南邊房間的東西盡量不要多，並保持整潔、乾淨。此外，據說把偶像的照片貼在北邊的牆上，從東南邊或南邊觀看的話，可以逐漸實現夢想！ 

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 TIPS. 5：有錢人在東南邊放置吉祥物

東南邊為人帶來誕生、成長、發展的力量，放置跟自己的興趣或喜好有關的東西，可以帶來活力和幹勁，讓自己快速成長。把跟自己不斷努力的事情有關的物品、喜歡的吉祥物，或是看了心情就會愉快的東西放在東南邊，能帶來正面的效果。

 東南方適合擺放能量石之類的物品，可以增加活力與生氣。東南邊和南邊為陽氣和陽光進入家中的方位，因此這兩個方位最好有窗戶或玄關。每天早上打開東南邊的窗戶，讓早晨的新鮮空氣進到房間裡。如果東南邊為牆壁，就以鏡子或間接照明代替太陽照亮房間，放置植物或空氣清淨機製造新鮮的空氣。

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【本內容節錄自編輯精選好書《錢人家看不到衛生紙，沒錢人在冰箱貼紙：日本超強占卜師的好運風水》】

出版社：方智出版社

作者：占卜師飯田

 


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關鍵字：幸福空間風水浴室

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