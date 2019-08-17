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3招撩到買家！達人曝一張「自售密技」：成交快、價格美

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▲房（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲可善用壁畫，增添屋內美感！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組劉維榛／綜合報導

若家中有想要賣房，又不想委託仲介，白白損失掉服務費，到底該如何自己DIY製作文宣，或是其中有什麼售房撇步，就讓打人一張懶人包詳解，主要把握三個主軸，包括「屋子素顏白淨」、「善用裝修或擺設小物」、「物件包裝成網美照」！

粉絲專頁《賣厝阿明 知識+》分享賣房密技懶人包，達人透露，賣房子就像追另一半，沒有讓人感到舒服的外表強化印象，即便內在滿分也枉然。

粉絲團指出，大方向只要做到三點，適用任何物件，讓你迅速成交價格美，如下：

1.素顏也可以很正點：

清空陽台讓視野清爽，加強清潔最頑垢的廚房和廁所，玻璃門窗透亮會讓空間更精采。 留意樓梯間照明亮度，不要昏暗氣氛搞的像鬼屋，雖然沒有拉皮裝修，素顏也是要整齊清潔，才能帶給顧客好印象。

2.微整型從如花變志玲：

偷雞要著蝕把米，撒點小錢修飾內外牆面與點綴些許擺設，物件價值馬上笑呵呵。

3.物件也要文青網美照：

趁著好天氣，趕快出門上工棚拍啦！  明亮的空間與對角線拍攝，很簡單就能幫小坪數營造出大空間的視覺感，這時候再擺進綠色植栽，掛上無框畫等，悠閒放鬆的室內空間便讓人愛不釋手，不論任何人在這裡都會感染到氣質，有氣質的人怎麼好意思大殺價。

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▲3招撩到買家！達人曝一張「自售密技」：成交快、價格美（圖／賣厝阿明 知識+授權使用，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲達人曝一張「自售密技」：成交快、價格美！（圖／賣厝阿明 知識+授權使用，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字：賣房買家賣家賣屋成交

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