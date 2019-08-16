回家像住飯店！50坪全方位景觀大宅　「客變」省預算空間感再放大

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記者吳鎮良／綜合報導

如果每天回到家都像在度假飯店一樣，這樣的居住環境是不是很讓人心動呢？屋主從客變時期委託「尚揚理想家空間設計」全權規劃，依照一家四口生活需求，減少隔間數量，加大公私領域與主臥空間，創造出超大餐廚區，更多了獨立儲藏室。利用客變部分保留衛浴與廚具設備，為屋主降低裝修預算，形塑更舒適的生活場域。

▲大理石電視牆帶來細膩的亂紋肌理，下方檯面改用仿古面造型，結合間接照明創造出懸浮效果。



陳元旻設計師說，「當初接到這個客變委託的時候，它原本是一個雙套房的格局，還有結合一間房間，另外再一個客衛浴，因為屋主成員是一對夫妻和兩個小男生，所以我們在談格局的時候，屋主是希望把它變成一個單套房的空間，那另外兩個房間就是給小朋友用。設計的方向屋主比較喜歡渡假飯店、很休閒的風格，所以我們在設計的時候，就把這樣的一個風格和概念帶進來。」

▲以三扇鐵件拉門做為隔間界定，可輕易開闔機能創造多種空間運用；亂紋大理石打造的餐邊櫃主牆，檯面運用假厚手法彷彿將仿古面石材嵌入櫃體。



▲沙發後方區塊的設計適度留白，以一張吊椅營造休閒放鬆氛圍，讓女主人可以一邊欣賞窗外景致一邊發呆。



室內運用不同混搭手法，讓石材變化出多種造型風貌，輔以木紋、鐵件、玻璃做搭配，營造出現代簡約風。公領域出現許多大理石牆體，表面呈現出仿古面、亮面、霧面三種造型，有的相疊交錯出凹凸造型；有的彷彿懸空漂浮在眼前；有的一氣呵成與櫃體合而為一，替空間增添奢華精緻度。

過程中屋主改變心意希望廚房有一道屏障，防止小朋友隨意進入，於是超大餐廚區規劃三扇單片玻璃門，可依需求左右移動，隨意變化出多種使用方式。空間籠罩於自然的大地色中，利用家具擺設呈現活潑跳色，角落一隅的一張吊椅，成為女主人放鬆欣賞風景的地方，也讓整體居家氛圍更添休閒氣息。

▲空間籠罩在自然的大地色系中，尚揚理想家空間設計藉由家具軟件，呈現活潑的跳色手法，增加色彩變化性。