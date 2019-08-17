11坪空間大升級！完美收納融合「折門設計」　空間大一倍還能省電

▲將折門通通敞開時，公私場域完全開放，光線與動線完美串聯。（圖／翻攝自幸福空間，下同）



記者吳鎮良／綜合報導

隨著近年小宅熱潮正起，如何將坪效發揮到極限成為設計公司的必備技能！今天介紹的案子為11坪小屋，除了住進一家三口，還讓一個家該有的機能完美兼備：有公共空間、廚房、有浴室，睡眠區還有1間主臥房與1間小孩房外，更有設置在各區的收納，讓人不得不佩服，設計師劉嘉雯對小坪數的規劃功力。

劉嘉雯設計師表示，「這個空間比較特別，她是一個媽媽帶著兩個小孩要住，所以我們在房間的規劃上，其實是三張單人床、兩間臥室，可以讓媽媽做家事，或者是照顧小孩都很方便為主。所以像是廚房是很完整個機能，然後有很大的收納空間，而且床邊臥榻有小孩子書寫的區域，她的臥室收納多、採光很好，另外還有一個超過一百吋的螢幕可以使用。」

▲進門之後，第一個會先看到鞋櫃的收納，除了規劃置頂、做滿的設計之外，還貼心保留了一個小平台放鑰匙和裝飾品等等，牆面的部份也規劃對講機、遙控器等，完美利用空間。

▲這個案場選擇使用折門的設計手法，為室內加入諸多彈性設計，私領域的主臥房及小孩房使用可自由收放的折門，以最大值的開闊感，優雅切換場域關係。

在11坪大的場域中，吉作設計安排完整的兩房空間與客、餐廳與廚房，公私領域更利用「折門」的方式作為場域界線，為室內加入諸多的彈性使用，儼然為本案的一大亮點，「折門」設計能讓視線得以延續串連，進而放大空間感，門片也能做不同的造型及設計，演繹風格主題。

劉嘉雯設技師說，「其實折門它是很有趣的，因為它可以讓空間加大一倍，而且又可以節省到很多的電或是燈具等。這個案場雖然才11坪，可是我們做了七片門，所以空間可大可小，它的彈性變得很大。折門的好處是它收起來的時候，空間佔得很小，然後放大的時候，可以讓空間很乾淨俐落。」

▲客廳其實不需要電視牆，所以改以升降式的投影幕取代電視，而投影幕的升降盒也不會擋到折門的位置。

此外，除了力求放大空間感，屋主生活機能與需求也一應具全，例如，設計師劉嘉雯考量小朋友有閱讀、做功課的需求，所以在採光極佳的窗台旁，規劃為輕巧舒適的臥榻兼書桌區域，客人來或是人多的時候，還能利用窗下臥榻做座椅的延伸。

▲11坪小屋因為空間有限，所以劉嘉雯設計師盡可能在有限的空間條件下，透過格局鋪排、機能整合，將居住者所有的生活需求一一納入規劃。