ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

11坪空間大升級！完美收納融合「折門設計」　空間大一倍還能省電

ETtoday房產雲

完美收納X折門設計，空間放大還能省電。（圖／翻攝自幸福空間）

▲將折門通通敞開時，公私場域完全開放，光線與動線完美串聯。（圖／翻攝自幸福空間，下同）

記者吳鎮良／綜合報導

隨著近年小宅熱潮正起，如何將坪效發揮到極限成為設計公司的必備技能！今天介紹的案子為11坪小屋，除了住進一家三口，還讓一個家該有的機能完美兼備：有公共空間、廚房、有浴室，睡眠區還有1間主臥房與1間小孩房外，更有設置在各區的收納，讓人不得不佩服，設計師劉嘉雯對小坪數的規劃功力。

劉嘉雯設計師表示，「這個空間比較特別，她是一個媽媽帶著兩個小孩要住，所以我們在房間的規劃上，其實是三張單人床、兩間臥室，可以讓媽媽做家事，或者是照顧小孩都很方便為主。所以像是廚房是很完整個機能，然後有很大的收納空間，而且床邊臥榻有小孩子書寫的區域，她的臥室收納多、採光很好，另外還有一個超過一百吋的螢幕可以使用。」

完美收納X折門設計，空間放大還能省電。（圖／翻攝自幸福空間）

▲進門之後，第一個會先看到鞋櫃的收納，除了規劃置頂、做滿的設計之外，還貼心保留了一個小平台放鑰匙和裝飾品等等，牆面的部份也規劃對講機、遙控器等，完美利用空間。

完美收納X折門設計，空間放大還能省電。（圖／翻攝自幸福空間）

▲這個案場選擇使用折門的設計手法，為室內加入諸多彈性設計，私領域的主臥房及小孩房使用可自由收放的折門，以最大值的開闊感，優雅切換場域關係。

在11坪大的場域中，吉作設計安排完整的兩房空間與客、餐廳與廚房，公私領域更利用「折門」的方式作為場域界線，為室內加入諸多的彈性使用，儼然為本案的一大亮點，「折門」設計能讓視線得以延續串連，進而放大空間感，門片也能做不同的造型及設計，演繹風格主題。

劉嘉雯設技師說，「其實折門它是很有趣的，因為它可以讓空間加大一倍，而且又可以節省到很多的電或是燈具等。這個案場雖然才11坪，可是我們做了七片門，所以空間可大可小，它的彈性變得很大。折門的好處是它收起來的時候，空間佔得很小，然後放大的時候，可以讓空間很乾淨俐落。」

完美收納X折門設計，空間放大還能省電。（圖／翻攝自幸福空間）

▲客廳其實不需要電視牆，所以改以升降式的投影幕取代電視，而投影幕的升降盒也不會擋到折門的位置。

此外，除了力求放大空間感，屋主生活機能與需求也一應具全，例如，設計師劉嘉雯考量小朋友有閱讀、做功課的需求，所以在採光極佳的窗台旁，規劃為輕巧舒適的臥榻兼書桌區域，客人來或是人多的時候，還能利用窗下臥榻做座椅的延伸。

完美收納X折門設計，空間放大還能省電。（圖／翻攝自幸福空間）

▲11坪小屋因為空間有限，所以劉嘉雯設計師盡可能在有限的空間條件下，透過格局鋪排、機能整合，將居住者所有的生活需求一一納入規劃。

關鍵字：幸福空間收納折門劉嘉雯吉作室內設計團隊

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/4146

影／好市多除霉神物！一噴「1hr噁垢全掉光」免刷牆　對照圖網驚呆：太神奇

明（7）日就是端午連假，不少婆婆媽媽趁著假期把家裡打掃一番，但最傷腦筋的，莫過於牆壁死角的頑強汙垢！一名網友逛美式賣場好市多（Costco）時，好奇買下一款除霉劑，他回家在浴室噴灑後，不須動手刷牆，靜..

6/6 10:36

//cdn2.ettoday.net/images/4146

影／合影館粉女友！童仲彥「自爆分了」紅豆妹邱薏　38字吐真相：出事就背叛

前台北市議員童仲彥曾被戲稱「被政治耽誤的老司機」，先前他常拿女友邱薏（紅豆）的胸部當哏，還拍了點閱率超過20萬的「紅豆牛奶」影片。5日他在粉專貼文抱怨「女友是館粉」，讓網友好奇詢問「之前一起牛奶浴的妹..

6/6 10:39

//cdn2.ettoday.net/images/3577

「4女躲一車」住摩鐵　她半夜看天花板愣住…吵醒友嚇逃：打死再也不去

「打死我也不敢去過夜…」一名女網友分享入住北部一間汽車旅館的親身經歷，「對不起，我們忘了敲門，我們現在...就走」，嚇得她和另外3名女性朋友半夜逃離。她認為，汽旅老闆應好好超渡還住在命案房的「客人」。

6/6 09:29

//cdn2.ettoday.net/images/4145

正妹直播主辣曬「逆天H乳」水蛇腰！100%神還原《航海王》娜美　網嗨吼：啊嘶

日本著名漫畫《航海王》中的女主角「娜美」，擁有超逆天火辣身材，加上鮮明個性擁有大群男粉絲，也是女性Coser最想挑戰的角色之一，不過因為身材太難還原，離完美詮釋總差一步。但正妹韓國遊戲直播主「Berr..

6/5 23:25

//cdn2.ettoday.net/images/4141

影／穿粉色「內衣褲」去沙灘！她一轉身網看傻...小腹還貼著衛生棉

不少女生到沙灘享受夏日，會換上自己性感的比基尼，但近日有香港網友爆料，一名女子直接穿著肉粉色女性內衣褲，拿著手機站在香港石澳海灘上，而且下腹還貼著衛生棉，讓一旁的遊客驚呼超大膽。「內衣女孩」的照片在網..

6/4 15:04

//cdn2.ettoday.net/images/4145

好心載加油男！她回家脫外套…「一塊濕黏汙漬」沾底　一聞崩潰：是精液

一名女網友4日晚上貼文，說她當天在豐原郵局附近，有個男子突然過來詢問「最近的加油站在哪」。原PO幫忙查，發現距離約950公尺，看對方拿著寶特瓶，她想了想索性帶男子過去加油。載人的過程中，原PO一直覺得..

6/5 16:04

//cdn2.ettoday.net/images/4145

捲髮妹背殺！台男羞拍裸臀照　「一條線」引暴動…老司機：快刷卡

一名男網友正在日本京都遊玩，怎料在搭地鐵時，驚見噴鼻血情景，一位女子坐在椅子上，雙手抬高似乎在整理秀髮，纖細背影與玲瓏有緻的身材，讓人看了目不轉睛。更令老司機暴動的是，蜜桃臀露出一條神秘縫隙，網友忍不..

6/5 17:22

//cdn2.ettoday.net/images/4143

影／連吊桿車都考到！白皙辣妹「超猛4證照」被酸人妖...霸氣回擊　網全跪了

一名熱愛騎重機的女網友，從幾年前開始，陸續取得重機、大貨車等駕照，就連吊桿車證照也到手，沒想到竟被無聊網友酸言酸語，嘲諷她是人妖；而大部分人看到這些，都豎起大拇指狂讚，直呼「很明顯羨慕嫉妒」、「真的是..

6/5 11:12

必吃香蒜手捏麵！高雄粥品麵食專賣　口感薄Q、還有滿滿海鮮

想吃粥的時候沒太多選擇，大概就是連鎖的店家，比起常見的海產粥接近稀飯（飯湯），像禾匠這樣生米煮成粥的軟爛口感才是以往對粥的既定印象。

2小時前

比壽司便宜！台中迴轉火鍋1盤只要18元　還吃得到Q彈薯粉條

這家新開的街喜鍋是一中商圈第一家迴轉火鍋，來自新加坡的時尚鍋物裝潢漂亮夢幻，每個角落都是IG打卡熱點，點主鍋附肉盤、主食、海鮮、飲料喝到飽、再拿取迴轉台上的火鍋料，一盤只要18元起比迴轉壽司還要平價！

4小時前

投資型vs自用型 2019房市是誰的主場?｜20190225雲端最有錢第6集 邱沁宜｜房市 投資｜顏炳立 李文雄 朱紀中

讀者迴響

熱門新聞

苦等房屋「白菜價」　3種房屋未..

想買移動式冷氣「評價不高」　網..

女友驚見200cm最強禮物　網..

他被電梯神邏輯搞瘋　網笑翻：有..

「公設1年用2次」：久了會膩？..

112坪豪宅「只賣310元」竟..

一房17坪2700萬　他驚：啥..

男付不出6500　網霸氣：幫付..

6歲網紅讓全家買下2.5億獨棟..

彰化房破2千萬…8億土豪哥都嫌..

ETtoday房產雲

最新新聞more

3招撩到買家！達人曝自售密技

兒盯氣窗爆一句毛炸！女鄰居秒求..

完美收納X折門設計　空間放大還..

「公設1年用2次」：久了會膩？..

房間天花板漏水…屏東女貼OO解..

他被電梯神邏輯搞瘋　網笑翻：有..

「公母鐵金剛」起死回生　社區再..

奇葩房東「太胖會踩壞木地板」　..

居家環境溼答答惹人煩　3種建物..

舊金山住不起　她花3萬住壁櫥

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366