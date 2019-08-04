重劃區=價跌？！　進場撿便宜避開3大地雷

▲新莊副都心房屋轉手近年屢傳賠售。（圖／ETtoday新聞雲資料照）



記者黃靖惠／綜合報導

房市盤整，價格下修，新案多的重劃區競爭激烈，為了要清餘屋，建商及屋主更願意降價出售，也讓賠售紀錄頻傳，被網友質疑「重劃區的房子總是跌得比較兇」。但房產業者認為，不能以偏概全認定「重劃區一定賠」，而得考量周邊生活機能好壞、投機客多寡、以及建案是否是目前主流物件這3點有關。

雙北老屋改建協會理事長胡偉良直言，市中心開發飽和、能建素地少，而新興重劃後區域整合後，一旦有素地釋出，吸引建商積極搶地，當中不乏有大型建商有能力訂定高價，也常會帶來外來的買家，為房價的區域行情塑造新高。

胡偉良認為，大建商先高價標地搶地，其他建商為了搶地被迫跟進，結果重劃區成了大量建商齊聚的場所，不斷堆高了重劃區的房價，而投機客也共襄盛舉藉機哄抬房價，最後在建商和投機客的雙重炒作下，重劃區房價不斷創新高，也帶漲了周邊的房價。

胡偉良表示，2003年到2014年這波多頭市場中，投機客出沒在各個重劃區內，狂掃新建案、哄抬房價，直到2014年後房市反轉投機客退場，主力買盤改由自住客。以自住客的立場來看，購屋會考量周邊生活機能好壞，以及能否負擔總價，所以部分物件若生活機能未到位、坪數又大，二次轉手多半身價「大跌」。

胡偉良認為，房市暴跌，多是因為買家盲目買進，買在相對高點，且選購又非市場主流坪數大、非蛋黃區的物件，因而不能以偏概全推論「重劃區」的房價一定跌，這是不科學、不正確的言論。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，重劃區的房子也並非一定不保值，房價高點時，重劃區建商房價開太高，許多新案價跟著飆漲，隨著房市反轉，屋主當初搶在最高點進場，之後一旦有資金需求壓力、急著脫手，多數認賠出場，再觀察重劃區價格，近年來已經下修到合理範圍，也吸引自住客入場。