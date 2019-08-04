請人修租屋處冰箱「噴掉9500元」！　她心淌血：師傅跟我閒聊4小時…

▲不少網友提醒，維修前應該請師傅先估價。非當事者。（示意圖／取自Pexels）



實習記者黃可昀／綜合報導

一名在外租屋的女網友家裡三菱冰箱壞掉，冷藏區的溫度已經快接近室溫，她只好請維修師傅到府查看，最後換了2個零件5300元，加上「工時技術檢修含測試費」4200元，總共花費9500元，當下她聽到價錢雖然很震驚，但也只能乖乖支付費用，後來她越想越不對勁，於是上PTT發問「如果這樣的報價狀況真的是不合理的，鄉民們有處理過的經驗嗎？」

▲當天冰箱的維修明細。（圖／翻攝自PTT）



PO文指出，維修師傅更換了2個零件分別是2500元和2800元，維修費的部分，前2個小時基本費為1800元，當天修了近5小時，所以收4200元，全部加起來共9500元。不過原PO表示，「師傅在跟我講他豐功偉業的時間，就差不多有四個小時」，因為對方說零件更換完還要觀察冰箱狀況，所以就和她聊起天來，然而這些閒聊的時間也全被算入維修費用，重點是「現在我冰箱插電靜置了一個晚上，冷藏室還在15度C左右，還沒達到他所說冷藏室應有的6度C耶！」

網友看完原PO的經歷紛紛表示，「再加一點（錢），可以買一部小型新的」、「我家的日立冰箱冷凍也壞了，報價8500，當初就勸我媽買三菱的」、「我會直接換新的，今年有補助」、「好肥的羊，比原廠還貴呢」、「這年代，修任何的電器商品都划不來吧」。

也有網友提到「我的疑問是，你知道什麼是維修前估價嗎？」原PO回應，當時在店裡就有問師父維修費大概多少，但對方表示要現場看才知道，「自己當時覺得師傅都騎到我家了、也花了時間拆開看了，不讓他修又不好意思，這次算學到教訓了。」