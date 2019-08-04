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板橋 vs. 新店！他好奇「新北最高級區」困難2選1　老在地人揭密

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▲▼板橋車站（圖／記者季相儒攝）

▲板橋車站周邊。（資料照／記者季相儒攝）

記者黃君瀚／綜合報導

人口400萬人的新北市是全台灣人口最多的城市，轄區內地域兼具高度都市化和自然山川風貌，就有網友拋出一道趣味問題，意外引起了激烈的筆戰，「新北最高級的區是板橋還是新店？」

網友1日在PTT發文，提到新北市雖然幅員遼闊，人口數高達400萬，可是真正住過的人都知道，29個行政區中只有少數稱得上機能完善、宜人宜居，「大抵也只有新店跟板橋可以拿出來講。」

他隨口提起這2地的特色，新店區有碧潭、有調查局，很多山和新店溪；板橋區市政府所在處很壯觀，板中、台藝大都在此。那麼問題來了，新北市內最高級的區，該是板橋還是新店呢？

▲▼新店安坑國道北返車道壅塞。（圖／記者林振民攝）

▲新店安坑國道。（圖／記者林振民攝）

文章貼上網，引起不少在地人激辯，一派支持板橋，「板橋吧，新北沒板橋感覺可以從直轄市剔除了」、「板橋交通超方便，什麼都有只差沒機場」、「從新店山上搬到板橋，還是交通重要」、「板橋>新店，新店很愛下雨又很偏僻」、「當然板橋，全台灣機能最好最移宜居的地區」、「怎麼比板橋都完勝，光有高鐵、火車就屌打」、「板橋，捷運兩三站到西門町。」

另一派力挺新店，認為環境無可取代，「我新店板橋都有家，自己喜歡新店遠大過板橋」、「住板橋，羨慕新店一堆山區豪宅」、「有錢人都住新店，傻傻的，新店生活品質屌打板橋，要逛街10分鐘到公館、15分鐘到信義商圈」、「新店烏來金庫屌打板橋所謂的商業區」、「環狀線通車以後選新店」、「新店大坪林機能很好，離北市又近。」

當然也有不少新北市其他行政區、和外縣市居民加入戰場，至少嘴上不能輸人，「林口笑而不語」、「也只有中永和最都市化了、「天龍人表示：都是鄉下」，板橋就市府那一小區」、「土城屌打」、「三重交通美食屌打中和」、「台北人：都在新北有差嗎？」

關鍵字：新店板橋PTT鄉民

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