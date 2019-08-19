「高樓層、不臨路」消防疑慮大？　網曝2大類購屋關鍵：設施完善不容易延燒

▲現今大樓許多高樓層已超出雲梯車範圍，需仰賴大樓本身消防設施。（示意圖／StockSnap）

記者張靖榕／綜合報導

一名網友最近看上各方面都符合理想的物件，唯獨對消防問題感到疑慮，因為建案四周不臨路，想購買的也是高樓層，怕火災來時會來不及逃生。對此，網友們紛紛回應，其實現在的大樓防火避難設施齊全，延燒機會已經不高，但認為還是要原PO住得安心才值得。

原PO表示，因為建案所處地點在巷弄中，四周又被包住而完全不臨路，即便隔壁的消防隊只要1分鐘內就能趕到現場，但「社區是人車分道，巷子也小到消防車只能開到巷口，進不到巷子裡」，加上欲購樓層至少15樓或以上，雲梯車根本發揮不了用處，只能仰賴屋內灑水系統，因此擔心這樣的建案一旦發生火災，是否連低樓層都舊不到，一旦火燒上來後果很難想像。

因此，原PO希望透過PTT版上的網友們，針對這類不臨路高樓層物件提供一些想法和見解，他也提醒有意購屋的人，對於高樓層消防要特別留意。

一名網友留言表示，高層火災已經不是單靠消防隊，是要以建築物本身的設施如防火區劃、住戶的大門、特別安全梯、緊急升降機間，再來就是消防安全設備如自動灑水、室內栓和連結送水管出水口等，作為消防觀察的指標。另一名網友則說，現在的火警傷亡案件都是透天跟公寓，新蓋的大樓防火避難設施都很完善，「基本上要延燒是很困難的」。