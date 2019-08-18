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竹北2到3房理想社區？　他精闢分析拋「6句訣」：要有溢價心理準備

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▲▼新竹科學園區,竹科。（圖／翻攝自Google）

▲不少竹科人會選擇在園區周圍置產投資或自住。（圖／翻攝自Google）

記者張靖榕／綜合報導

在竹北找2到3房的心目中理想社區？一名網友分析，基於竹科園區的特殊生態，高鐵區雖然生活機能差，卻還是能比平均30萬／坪的市價硬是多出3到5萬，而同樣是1200萬，可以找個較好2房選擇，或是挑品質較差的3房當選擇，重點還是在於「個人需求和挑屋標準」，才能正確出手，否則大家薪資都差不多，「為什麼我要住漏水屋」？

網友在PTT版上回文，首先以園區人口及經濟背景結構組成切入分析，以園區內大約17萬人來說，假設其中只有3分之1的人有購屋需求，當中半數是有能力購買的人，也就是5萬人左右，「這裡有人要養家，有人原生家庭賺得更多，所以年薪100萬的看1500萬的房，甚至看2000萬的也有很多人，畢竟就算家裡能支援的只有10％，也是佔了不少人數。」

5萬人當中，若是純園區工程師，沒有高度通勤需求，能考慮的範圍就很多，「有錢買關埔，略有錢看縣二縣三跟慈雲路；有錢看坤山，沒錢看三寶；有錢看景觀4房，沒錢看低樓層魔術空間2房。」而若以1200萬的選擇出發，同樣價錢可以挑好建設、好地點、高樓層，但是只有2房的建案，也同樣可以買什麼都差一點的3房建案。

至於生活機能還不如縣治一期和二期一半的高鐵區，為什麼每坪的平均價位能多出3到5萬，就是因為對很多人來說，「不管是常出國、出差，或老婆老公在台北上班的」，高鐵就是通勤必備，連風評差的建設公司都能在該區推出價值千萬的3房建案。因此就他個人觀察，要在竹北買到理想社區，「2房至少1200萬，3房至少1800萬」，「而且要有溢價的心理準備，因為除了售價還要考慮供需，大家都年收150萬到200萬，為什麼我要住漏水屋？」

關鍵字：竹北竹科新竹科技園區房產雲房產

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