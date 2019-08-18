在外租房！房東提一要求「違反要多付3千」　網無言：這樣怎睡？

▲一張床的床墊超重要，會影響一個人的睡眠品質。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

租房時房東所附的家具，房客都要盡量維護保存，退租時完整還給房東才好。不過這位網友遇到的情況似乎更嚴苛，房東為了不想一直換床墊，便要求他不能把新床墊的塑膠套拆掉，否則視同購買，必須另外花錢。對此，有經驗的網友則無言表示，這樣不僅會有悶熱感，翻身時還會發出聲音，根本不好睡。

一名網友在PTT上發文，他表示自己最近在外租了房子，然而基於衛生考量，房東在簽約時跟他說好「床墊的塑膠套不能拆」，以免加速耗損，如果拆了將視同購買床墊，要付3000元。

第一次遇到這種要求的原PO表示困惑，詢問鄉民是否要再另買保潔墊或是3~5公分的床墊，但又怕保潔墊太薄，睡起來會有塑膠套的異物感，希望有經驗的過來人能分享實用方法。

▲保潔墊示意圖。（圖／寬庭提供）

貼文一出，有許多網友都表示遇過這種狀況，「不拆根本不透氣，很悶怎麼睡」、「塑膠套不管你上面鋪多少東西都會有聲音」、「其實睡久了那個塑膠套也是會磨損要破的感覺」、「房東只是想省錢以後不用一直換床墊而已，根本就不合理」、「直接把床墊整個退給房東好了」、「我之前的房東還是簽約後才說，還說床不能有凹痕」、「這房東應該是被前房客慣壞了」。

此外，也有網友表示3000塊買一個床墊其實蠻划算的，如果試睡後覺得軟硬適中，乾脆就直接霸氣拆塑膠套；如果不想花這麼多，根據他的經驗，學生常用的日式床墊睡眠效果的確比保潔墊好。

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