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友推「房仲斡旋服務費殺1％就好」　他舉2案例打臉：44K當然比22K甘願

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▲▼買房,大樓,透天,公寓,建案,出租,租屋,套房,樓中樓。（示意圖／StockSnap）

▲談妥理想房屋的成交價，負責斡旋的仲介角色吃重。（示意圖／StockSnap）

記者張靖榕／綜合報導

許多人買房在意的其中一環就是，到底該給房仲多少服務費？一名網友表示，朋友要他二話不說服務費只喊1％，但似乎不厚道，於是想了成交價高則服務費減的方式，鼓勵房仲盡量談成最低成交價，結果引來許多人熱議。其中一名有過買房經驗的網友則是分享2則案例，說明為何這個購屋初期環節總是未能有個明確規範。

身為買房新手的原PO表示，最近看了一間約30坪的中古屋，上網查2018年實價登錄為20萬元一坪，而他收到的屋主開價是27萬元一坪，「雖然還沒開始斡旋，但有經驗的朋友就叫我開價從5折、6折開始喊，服務費只喊1％。」

不過原PO想到一個較有彈性也能激勵人的做法，若以一坪18到19萬成交的話，總成交價約在555萬，可以讓房仲抽2％服務費，傭金11萬元；20萬到21萬成交，則總價在615萬元，減少服務費到1.5％，傭金9萬元；至於22萬到23萬成交的話，以總價675萬元來算，只給1％服務費，讓房仲最多拿6萬元傭金。他說，利用這樣的方法，當然是服務費2％的選項能讓雙方都開心，但「好奇請教這樣的方式是可行的嗎」？

▲▼上班,老闆,業務,公事,談判,西裝,領帶。（圖／pixabay）

▲仲介斡旋的服務費並沒有固定收費標準，而是視情況而定。（圖／pixabay）

有過購屋經驗的一名網友回應，其實實際上的運作方式滿貼近原PO設想的機制，「只是沒那麼死板，通常也不會一開始就講。」他說，實際上的斡旋進展也不會那麼順利，「屋主想賣高，買方想買低，兩邊在拉扯，買方談價的方式就變成，『我價格提高ok，但服務費就給我們打點折』。」

該名網友指出，這種浮動談價方式在他買房時還是仲介主動提出，因為當時談定的斡旋條件就是服務費2％，但出價不到屋主期望，價格也已經超過實價登錄的上限，「所以仲介自己提說服務費打折，拿去給我們當作增加的房價。」

第二個則是相對順利的案子，由於房子條件相當不錯，一公開喊價就吸引了該名網友在內的許多人爭相出價，結果最後被原價秒殺，「這個屋主當然開心啊，4%給好給滿，因為那個價一看就是加了10％甚至15%讓人砍的」，「我會知道是因為那間房子我也覺得不錯，想跟仲介再約一次去看，結果就賣掉了。」

最後，服務費的高低最終要歸於立場而定，時間成本和%數勢必得拿來做比較，另一名網友表示，「就跟老闆用月薪22K請你和月薪44K請你，當然是44K的會比較甘願做事。」

關鍵字：房產房產雲房屋仲介服務費

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