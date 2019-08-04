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Jolin只看沒買！「華固名鑄」首批住戶曝光　他一次買下次高樓2戶

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▲▼北市松山區敦化北路段「華固名鑄」豪宅。（圖／大師房屋業務經理彭壯雲提供）

▲北市松山區敦化北路段「華固名鑄」豪宅。（圖／大師房屋業務經理彭壯雲提供）

記者黃靖惠／綜合報導

北市松山區敦化北路都更案「華固名鑄」，為知名億元級豪宅，先前一度爆出天后蔡依林置產，不過隨後被其經紀公司反駁。而最近再揭露多戶交易，其中比對謄本資料得知，力晶集團創辦人黃崇仁家族，一口氣買下22樓高樓層2戶。

「華固名鑄」位於敦化北路段上，樓高23樓，總戶數86戶，規劃產品為100~132坪產品，每坪開價260萬元。調閱謄本資料，22樓門牌6號、8號2戶，分別由智豐科技股份有限公司、瑞聖股份有限公司買下，而擔保債權總金約1.85億元。

對照經濟部商工登記資訊查詢系統，智豐科技股份有限公司代表人、董事長羅英華，曾經是力晶監察人之一，且董監事名單，還可見黃崇仁胞姊黃毓秀。

▲▼北市松山區敦化北路段「華固名鑄」豪宅。（圖／大師房屋業務經理彭壯雲提供）

▲北市松山區敦化北路段「華固名鑄」豪宅。（圖／大師房屋業務經理彭壯雲提供）

另外，瑞聖股份有限公司代表人、董事長為黃淑敏，是力晶集團創辦人黃崇仁的胞姊，且董監事名單可見黃崇仁擔任董事一職。

大師房屋業務經理彭壯雲說明，「華固名鑄」豪宅緊鄰敦化北路林蔭大道，且距離松山機場不遠，正對小巨蛋、體育館、學校、高樓層視野開闊，吸引信義計畫區塊高資產族群目光。

彭壯雲認為，目前敦化北路周邊豪宅開價來看，低樓層每坪190萬元、中樓層每坪200萬元、高樓層每坪250萬元，而以此次成交22樓戶，屬於社區B棟前排、高樓層戶，對外景觀能看見小巨蛋及林蔭大道，視野開闊，屬於高樓層價格，但若買主一口氣下訂2戶，推測應該能再壓低成交價。

美商ERA不動產資深經理陳泰源表示，豪宅限貸令還未解除，北市總價超過7千萬元房子，以最多向銀行申貸6成的前提下估算，若該戶銀行貸款總額設定1.85億元，推測22樓過戶物件，每戶入手價格，約落在2.85億元左右。

關鍵字：敦化北路華固建設華固名鑄成交價格力晶集團

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