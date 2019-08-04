下班回家！她見鄰居越界養盆栽「擺法觸霉頭」：想剪斷

▲ 鄰居越界養植物 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

記者張嘉晏／綜合報導

「用一條白繩子綁這樣，有人會覺得這樣很觸霉頭嗎？」一名女網友下班回家，發現鄰居的盆栽默默被移近她家，不僅如此，對方還在柱子上綁了白繩，讓她覺得很觸霉頭，詢問網友們到底該怎麼做才比較妥當。

一名女網友在臉書「爆廢公社公開」上發文抱怨，她表示昨（3日）下班回家時，發現隔壁鄰居把大盆栽的枝條轉向至她家門口，占用了更多空間。她還表示，鄰居疑似為了固定樹枝，就綁了一條白繩子在柱子上，讓她有被「觸霉頭」的感覺，「我可不可以把它剪斷？」

原PO認為，家門口若是綁白繩子或是白帶子，都有種在辦後事的感覺。不過也有網友表示，辦喪事很正常，總比刑事案件的黃塑膠繩好，如果原PO很介意的話也可以買個噴漆換顏色，或是拿其他彩色的繩子綁在柱子上，就不那麼顯眼了。

然而原PO因盆栽而不爽已非第一次，她透露鄰居曾偷偷把泡麵湯倒到她家的盆栽，害花都死光；她雖然想直接把繩子剪掉，但依對方的個性，估計會大鬧一番。

其他網友則是建議不要隨便動到私人物品，應直接檢舉為佳。根據《道路交通管理處罰條例》第82條，如果在「道路堆積、置放、設置或拋擲足以妨礙交通之物」，除了要馬上移除外，行為人還可能被處新台幣1200元以上、2400元以下的罰鍰。

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