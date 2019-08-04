3個月激增36間旅店要賣　花蓮淪「拋售王」

▲全台旅館、飯店、商旅網路待售量今年前7個月，高達204間。（圖／記者徐斌慎攝）



記者黃靖惠／綜合報導

全台旅館、飯店、商旅網路待售量今年前7個月，高達204間，與前4個月相較之下，短短3個月激增36間待售旅店，換句話說，每月平均多了12間旅館撐不下去要出售，進一步再分析各縣市的待售量，會發現數量居冠的縣市，3個月前、後大不同，從原先高雄變成花蓮。

前7個月網路待售旅館、飯店、商旅數量，根據《屋比房屋比價平台》統計竟高達204間，與去年同期124間相比，只間隔1年多了80間。不僅如此，與今年前4個月待售量164間相比下，短短3個月內，就多了36間旅館要賣，平均每月多12間待售。

前7月待售量最高的縣市前3名，分別是花蓮33間、台中28間、台北市24間，與今年前4個月旅店待售量排行相比，當時待售量最高前3名是高雄、台中、花蓮，當中高雄短短3個月內，逆轉勝變成第4名。

對此，屋比房屋比價創辦人葉國華表示，2015年陸客來台人數到巔峰418萬人，之後遊客數一路銳減，導致全台各地許多旅店、飯店、商旅難以營運拋售，若之後真的暫停陸客來台自由行，那拋售的情況可能會更嚴重。

至於高雄如何在3個月內成功降低旅店待售排行名次？他表示，自從高雄新市長韓國瑜上任後，高雄在媒體曝光的能見度及炒作度為全台最高，所以除了增加部分大陸遊客外，最重要的是國內旅遊人數也跟著增加，反觀觀光重鎮花蓮則因陸客減少、先前又發生普悠瑪事件重創觀光，因而旅店拋售量激增。