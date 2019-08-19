長輩狂酸不存錢 他心累曝真相...「不可能在台北買房」！網教1招堵壞嘴

▲對年輕人來說，買房猶如夢想！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



網搜小組劉維榛／綜合報導

對老一輩的人來說，買房成家是人生大事，但這一老舊思維卻戳進年輕人「買不起房」的痛處！一名男網友參加一場飯局，被長輩狂碎念「亂花錢怎取妻生子」，他氣得翻白眼抱怨，今非昔比，「再怎麼省，都不可能一個年輕人自己買台北房子好嗎！」掀起其他網友點頭如搗蒜，直呼「買不起房，不如活的開心點！」

「年紀越大，會越來越討厭跟老人家吃飯聊天！」一名男網友在臉書《爆怨公社》大吐苦水，因自己比較注重物質享受，每到放假都會出去放鬆心身，怎料，日前與親戚聚會吃飯，長輩們開啟碎碎念模式，狂酸「年輕人不存錢一直花錢出去玩，想當年，我們每個月工作幾千元薪水省吃儉用的，買了這個房子，你們年輕人一直這樣花錢，怎麼會有作為，怎麼娶老婆養小孩呢？」

原PO很不是滋味，但礙於尊重對方是長輩，無法當眾回嘴，只好在心中咒罵，「現在房價多少？你們當時多少？」他舉例曾看過報導，北市國父紀念館周遭房子以前一坪一萬多元，現在卻飆漲到70多萬，「薪水是有漲多少啊⋯再怎麼省，都不可能一個年輕人自己買台北房子好嗎？！」

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▲網友們幫QQ！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

世代觀念差異大，這篇討拍文掀起不少網友感嘆，「 省吃儉用也不見得買得起」、「不用電梯大樓，公寓也買不起了」、「叫那些老人打掉重練，我不信他們敢這麼嘴。我家奶奶還開明點，他說活下去就好，買房子難，反正只要餓肚子，奶奶家永遠有你們的一雙碗筷！」、「我阿公在幾年前買的房子40萬…約40坪的透天，當時做小生意一個月有一萬多，那棟可以賣一千萬以上，根本就不是以前人比較會省，是以前物價低有錢可以省，而且買房比現在容易太多了」、「遇到這種長輩，我只會多吃一點飯，把嘴巴塞滿不能說話」、「省那一點也是買不起，不如活的開心點」。