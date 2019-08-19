ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

長輩狂酸不存錢 他心累曝真相...「不可能在台北買房」！網教1招堵壞嘴

ETtoday房產雲

▲房（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲對年輕人來說，買房猶如夢想！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組劉維榛／綜合報導

對老一輩的人來說，買房成家是人生大事，但這一老舊思維卻戳進年輕人「買不起房」的痛處！一名男網友參加一場飯局，被長輩狂碎念「亂花錢怎取妻生子」，他氣得翻白眼抱怨，今非昔比，「再怎麼省，都不可能一個年輕人自己買台北房子好嗎！」掀起其他網友點頭如搗蒜，直呼「買不起房，不如活的開心點！」

「年紀越大，會越來越討厭跟老人家吃飯聊天！」一名男網友在臉書《爆怨公社》大吐苦水，因自己比較注重物質享受，每到放假都會出去放鬆心身，怎料，日前與親戚聚會吃飯，長輩們開啟碎碎念模式，狂酸「年輕人不存錢一直花錢出去玩，想當年，我們每個月工作幾千元薪水省吃儉用的，買了這個房子，你們年輕人一直這樣花錢，怎麼會有作為，怎麼娶老婆養小孩呢？」

原PO很不是滋味，但礙於尊重對方是長輩，無法當眾回嘴，只好在心中咒罵，「現在房價多少？你們當時多少？」他舉例曾看過報導，北市國父紀念館周遭房子以前一坪一萬多元，現在卻飆漲到70多萬，「薪水是有漲多少啊⋯再怎麼省，都不可能一個年輕人自己買台北房子好嗎？！」

►最新房產消息不漏接，快加入ETtoday房產雲

▲長輩狂酸不存錢 他心累曝真相...「不可能在台北買房」！網教1招堵壞嘴（圖／翻攝臉書爆怨公社）

▲網友們幫QQ！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

世代觀念差異大，這篇討拍文掀起不少網友感嘆，「 省吃儉用也不見得買得起」、「不用電梯大樓，公寓也買不起了」、「叫那些老人打掉重練，我不信他們敢這麼嘴。我家奶奶還開明點，他說活下去就好，買房子難，反正只要餓肚子，奶奶家永遠有你們的一雙碗筷！」、「我阿公在幾年前買的房子40萬…約40坪的透天，當時做小生意一個月有一萬多，那棟可以賣一千萬以上，根本就不是以前人比較會省，是以前物價低有錢可以省，而且買房比現在容易太多了」、「遇到這種長輩，我只會多吃一點飯，把嘴巴塞滿不能說話」、「省那一點也是買不起，不如活的開心點」。

關鍵字：長輩買房台北存錢

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/4282

影／年輕人排隊卡無障礙電梯！爸推嬰兒車「問話被比中指」氣炸　抱怨後風向逆轉

台北捷運各站都設有無障礙電梯，以利行動不便的旅客使用，不過也並沒有拒絕讓行動方便的乘客搭乘。 一名媽媽日前推著小孩搭電梯，但前方卻有群看似行動方便的年輕人在排隊。原PO先生隨後問一句話卻引發雙方不快，..

8/4 13:05

//cdn2.ettoday.net/images/2980

影／阿桑提醒「這是博愛座」　孕婦翻白眼霸氣回應：她默默走回位子坐好

一名孕婦搭公車坐博愛座，結果被一名歐巴桑提醒，她當場回應讓對方無話可說。她表示，當時還有很多空位，不知道歐巴桑在忙什麼？

8/4 09:28

//cdn2.ettoday.net/images/4280

影／馬公港釣魚3天脫魯！陌生女屁孩直球對決…甜蜜5年　網曝：我朋友更扯

七夕情人節要到了，目前還單身的男子可以考慮去港邊釣魚。有位男網友在臉書戀愛公社分享追到女朋友的「很扯過程」，看完的網友都開始準備學釣魚了。不過也有網友留言透露「我朋友更扯」的交女友故事。

8/3 12:07

//cdn2.ettoday.net/images/4197

影／「一高一矮」半夜拖鐵鍊！童大叫7字…隔天發生憾事　嬤：你看到的不是人

一名網友分享小時候半夜看到「一高一矮的人」，後來隔天一名女性長者過世，「阿嬤說我看到的不是人…」他表示，當時對方還做了一個舉動，讓其他網友直呼「好貼心」。

8/4 11:50

//cdn2.ettoday.net/images/4282

影／10萬人韓粉社團遭「木馬屠城」　網笑：根本九頭蛇入侵神盾局

國民黨初選結束已久，又傳出有韓粉社團遭到「木馬屠城」，社團管理者遭到其他人士踢除管理權限，也出現部分嘲諷揶揄韓國瑜的留言，讓社團內的韓粉相當錯愕。

8/3 23:02

//cdn2.ettoday.net/images/4281

影／長腿版黃捷「絲襪OL套裝」無辜眼神太迷人　網友跪求：我自願加班

高雄市議員黃捷因為犀利的問政與超高的顏值，成為今年最爆紅的政治人物，現在網友還發現堪稱是「長腿版黃捷」的新女神，穿著一襲OL絲襪套裝再加上無辜迷濛眼神的照片，讓網友暴動跪求「我自願加班」。

8/3 20:04

//cdn2.ettoday.net/images/4167

分手超低潮！網友激推「8療傷法」走出情傷...不吃不喝最母湯

大多數人都經歷過分手的痛苦，有些可能很快釋懷，有些可能過好多年都難以忘懷。當無法停止想念他時，到底該怎麼做？外國網站《The Cut》分享，一些網友曾經靠這些方法療傷，慢慢復原。也許忘不掉過去的你，可..

8/3 21:23

份量多到看不見白飯！逢甲超狂百元丼飯　還有雞白湯無限喝

逢甲美食又一發！台中一中街爆紅的平價丼飯～川牛木石亭在逢甲開分店了，爆量炙燒丼飯只要百元價，店內有冷氣吹還有雞白湯無限喝到飽！免服務費新開幕打卡按讚再送飲料CP值超高。川牛木石亭逢甲店位在西屯路二段靠近惠來路口，就在三媽臭臭鍋的隔壁，黑色招牌很明顯地點好找。

2小時前

軌道跑車送餐！雲林平價玻璃屋牛排館　一頭牛拼盤限量10份

平價牛排是從小到大都不退流行的美食，從70元開始吃到現在150、160元，不管是貴族世家、我家牛排到現在的孫東寶永遠都有長江後浪推前浪的牛排館，但在嘉義跟雲林虎尾有家我還挺愛的【王牪牛排】是我相當喜歡的平價牛排店。總是創新的精緻風格是最大特色，這天來到虎尾店整個全新裝潢讓我驚訝了一下！

4小時前

專人幫你烤！嘉義質感飯店爽嗑M9和牛　還有豬油拌飯+半熟蛋

上個月入住嘉義的嘉義觀止飯店，體驗他們的「一泊三食」活動，不僅吃到有專人製作的美味燒肉，還有精美下午茶跟不俗的早餐，入住的套房也很大間跟寬敞，讓我對嘉義行的印象大大加分。

21小時前

最會賺的窮人 沒富爸爸靠房產大翻身!｜20190424雲端最有錢 ep23｜房產 理財｜葉國華 薇薇 羅右宸

讀者迴響

熱門新聞

浴室要乾燥！網狂求「透明壁貼」..

東森房屋暖心拜法　普渡完牠現身..

新店人掰了投幣式KTV機台　迎..

夫妻6萬在高雄養孩　網曝只省房..

找2房仲「看中同間屋」　過來人..

魔音轟耳！她住膠囊旅館：他X的

哪捷運站最精華？網：這站完勝全..

「洗水塔通知」每戶詐騙400元..

「背30年房貸」OR「住高級養..

民宿老闆租6千「善意1句」被挖..

ETtoday房產雲

最新新聞more

傳統格局大搬風　30年老屋重生

天龍國住宅「大切小」成定局！上..

長輩酸不存錢…他嘆難在台北買房

「高樓層、不臨路」消防疑慮大？..

民宿老闆租6千「善意1句」被挖..

「洗水塔通知」每戶詐騙400元..

248萬學區房中房1年後大門竟..

不眠之街！歌舞伎町新建娛樂大樓

加州首府以北「這城市」發展最快

沒公開先大賣　醫療宅狂銷300..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366