雙屍命案汽旅法拍！頸部遭「刀切斷氣管」滿地血…每坪底價13萬

▲位於南港區的摩鐵12年前曾發生雙屍命案，將在8月中進行法拍。（圖／翻攝google地圖）



記者鄒鎮宇／台北報導

許多人對凶宅都會有點抗拒，尤其在鬼月時更是如此，司法院法拍屋進行公告，12年前曾發生過雙屍命案的南港某汽車旅館將進行法拍，一拍底價接近1.1億元，換算每坪約13萬元，預計8月20日執行法拍。

公告顯示，該汽車旅館位於南港區重陽路57巷，主因為償清債務，此次法拍標的僅止於建物部分，共計26間營業客房將進行法拍，建物租約為2018年1月1日至2023年12月31日；土地部分，由於債務人對地主承租，以每月租金近90萬元進行承租，租約從2017年1月1日至2023年12月31日。

▲該摩鐵有一對男女慘遭殺害、放血，手段異常兇殘。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



據《自由財經》報導，該汽車旅館2007年時曾發生雙屍命案，但事隔已超過12年，法拍執行處也向北市南港分舉查復，確定是無非自然死亡，並已登記在法拍案備註欄。

據悉，當時有一對男女陳屍在旅館房內，兩人的頸部皆有刀傷，而氣管也接近被切斷，房內滿地的血腳印，由於兩人到中午都沒有退房，房務人員前去查看才讓案情曝光。

房產業指出，該汽車旅館事後更名，經營者或許也變動過，但整體法拍建物面積約1115.08坪，以底拍1.1億元換算，每坪約12.44萬元，但該地目前屬於汽車旅館，若非有經營意願，恐怕投資者興趣不高，加上僅是建物法拍，沒有土地權狀，拍出機率相當低。